Elhunyt a The Sullivans legendás sztárja

89 éves korában elhunyt Lorraine Bayly, az ausztrál televíziózás egyik ikonikus alakja. A nevéhez fűződő több mint hat évtizedes karrier generációk számára tette emlékezetessé az ausztrál színjátszást – írja a DailyMail.
A színésznő szombat reggel hunyt el egy sydney-i idősotthonban – a gyászhírt közeli barátja, Craig Bennett műsorvezető osztotta meg a család kérésére.
Lorraine Bayly leginkább a The Sullivans című sorozatból ismert, amelyben 1976 és 1979 között Grace Sullivan karakterét alakította. Később főszerepet játszott a Carson's Law című drámában.
Munkásságát három Silver Logie-díjjal ismerték el 1978-ban, 1979-ben és 1983-ban, a legnépszerűbb színésznő kategóriában.
Súlyos betegségekkel küzdött Lorraine Bayly
Lorraine Bayly az elmúlt években komoly egészségügyi problémákkal nézett szembe. 2018-ban tüdőgyulladást kapott, amely részleges tüdőösszeeséshez vezetett. Felépülése után mellrákot diagnosztizáltak nála.
Bár a kezeléseket sikeresen befejezte, a koronavírus-járvány idején hónapokat töltött elszigeteltségben.
Elhunyt a legendás sci-fi-sorozat alkotója
77 éves korában elhunyt a modern tudományos-fantasztikus irodalom egyik meghatározó alakja. Dan Simmons 2026. február 21-én, coloradói otthonában halt meg, családja körében. A hírt barátja és pályatársa is megerősítette. A világhírt elsősorban a Hyperion-ciklusának köszönhette.