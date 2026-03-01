Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Ezt látnia kell!

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

lorraine bayly

Elhunyt a The Sullivans legendás sztárja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
89 éves korában elhunyt a The Sullivans legendás sztárja. Lorraine Bayly halálhírét egy közeli barátja, Craig Bennett műsorvezető közölte a család kérésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lorraine baylythe sullivansgyász

89 éves korában elhunyt Lorraine Bayly, az ausztrál televíziózás egyik ikonikus alakja. A nevéhez fűződő több mint hat évtizedes karrier generációk számára tette emlékezetessé az ausztrál színjátszást – írja a DailyMail. 

89 éves korában elhunyt a The Sullivans legendás sztárja, Lorraine Bayly
89 éves korában elhunyt a The Sullivans legendás sztárja, Lorraine Bayly 

A színésznő szombat reggel hunyt el egy sydney-i idősotthonban – a gyászhírt közeli barátja, Craig Bennett műsorvezető osztotta meg a család kérésére. 

Lorraine Bayly leginkább a The Sullivans című sorozatból ismert, amelyben 1976 és 1979 között Grace Sullivan karakterét alakította. Később főszerepet játszott a Carson's Law című drámában. 

Munkásságát három Silver Logie-díjjal ismerték el 1978-ban, 1979-ben és 1983-ban, a legnépszerűbb színésznő kategóriában. 

Súlyos betegségekkel küzdött Lorraine Bayly 

Lorraine Bayly az elmúlt években komoly egészségügyi problémákkal nézett szembe. 2018-ban tüdőgyulladást kapott, amely részleges tüdőösszeeséshez vezetett. Felépülése után mellrákot diagnosztizáltak nála. 

Bár a kezeléseket sikeresen befejezte, a koronavírus-járvány idején hónapokat töltött elszigeteltségben. 

Elhunyt a legendás sci-fi-sorozat alkotója

77 éves korában elhunyt a modern tudományos-fantasztikus irodalom egyik meghatározó alakja. Dan Simmons 2026. február 21-én, coloradói otthonában halt meg, családja körében. A hírt barátja és pályatársa is megerősítette. A világhírt elsősorban a Hyperion-ciklusának köszönhette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!