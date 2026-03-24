Brutális erejű lórúgás repítette falnak a férfit – videón a pillanat

A beszámolók szerint az eset 2026 márciusában, Dél-Missouriban történt egy istállóban, amikor a szakember éppen a lovát ápolta. A lórúgás akkora erejű volt, hogy a hírek szerint a patkolókovács súlyos sérüléseket szenvedett.
Brutális erejű lórúgás repítette falnak a férfit
A nyilvánosságra került információk szerint a ló ellátása közben riadhatott meg, ez vezethetett a hirtelen rúgáshoz. A biztonsági kamera felvétele alapján az incidens néhány másodperc alatt történt, a férfinak esélye sem volt kitérni az ütés elől.
A lórúgás veszélyei
A történet sokak szerint azért kapott nagy figyelmet, mert jól mutatja, milyen kiszámíthatatlanul reagálhat egy ló, ha megijed.
A szakmai alapelv szerint ezért különösen fontos, hogy senki ne tartózkodjon közvetlenül az állat mögött, ha az elkerülhető, mert egy váratlan mozdulat is komoly sérülést okozhat.
A közösségi médiában terjedő videót többen is ilyen figyelmeztetésként osztották meg – számolt be a Yahoo News.
Egy rövid videó különös jelenetet örökített meg egy forgalmi helyzetben. A felvételen egy ló látható, amely egy teherjármű rakterében utazva szokatlan módon reagált a környezetére. A történtek rövid idő alatt nagy figyelmet keltettek a közösségi felületeken.
Egy öt éves kanca Balaton-parti árverése nem úgy alakult, ahogy a vevő remélte. A megtévesztés miatt a ló valójában nem volt alkalmas sportcélra. A vásárlót becsapták, így 4 millió forintot fizetett érte – a részleteket a helyi ügyészség tárta fel.