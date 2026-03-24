Brutális erejű lórúgás repítette falnak a férfit – videón a pillanat

A beszámolók szerint az eset 2026 márciusában, Dél-Missouriban történt egy istállóban, amikor a szakember éppen a lovát ápolta. A lórúgás akkora erejű volt, hogy a hírek szerint a patkolókovács súlyos sérüléseket szenvedett.

Lórúgás közben sérült meg súlyosan egy patkolókovács Missouriban

Fotó: TikTok/The Sun

Brutális erejű lórúgás repítette falnak a férfit

A nyilvánosságra került információk szerint a ló ellátása közben riadhatott meg, ez vezethetett a hirtelen rúgáshoz. A biztonsági kamera felvétele alapján az incidens néhány másodperc alatt történt, a férfinak esélye sem volt kitérni az ütés elől.

A lórúgás veszélyei

A történet sokak szerint azért kapott nagy figyelmet, mert jól mutatja, milyen kiszámíthatatlanul reagálhat egy ló, ha megijed.

A szakmai alapelv szerint ezért különösen fontos, hogy senki ne tartózkodjon közvetlenül az állat mögött, ha az elkerülhető, mert egy váratlan mozdulat is komoly sérülést okozhat.

A közösségi médiában terjedő videót többen is ilyen figyelmeztetésként osztották meg – számolt be a Yahoo News.