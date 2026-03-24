Brutális erejű lórúgás repítette falnak a férfit – videón a pillanat

Súlyos sérüléseket szenvedett egy patkolókovács az Egyesült Államokban, miután munka közben hátulról megrúgta egy állat. A lórúgásról készült biztonsági kamerás felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és ráirányította a figyelmet a lovak körüli munkavégzés veszélyeire.
A beszámolók szerint az eset 2026 márciusában, Dél-Missouriban történt egy istállóban, amikor a szakember éppen a lovát ápolta. A lórúgás akkora erejű volt, hogy a hírek szerint a patkolókovács súlyos sérüléseket szenvedett.

Fotó: TikTok/The Sun

A nyilvánosságra került információk szerint a ló ellátása közben riadhatott meg, ez vezethetett a hirtelen rúgáshoz. A biztonsági kamera felvétele alapján az incidens néhány másodperc alatt történt, a férfinak esélye sem volt kitérni az ütés elől.

A lórúgás veszélyei

A történet sokak szerint azért kapott nagy figyelmet, mert jól mutatja, milyen kiszámíthatatlanul reagálhat egy ló, ha megijed. 

A szakmai alapelv szerint ezért különösen fontos, hogy senki ne tartózkodjon közvetlenül az állat mögött, ha az elkerülhető, mert egy váratlan mozdulat is komoly sérülést okozhat.

A közösségi médiában terjedő videót többen is ilyen figyelmeztetésként osztották meg – számolt be a Yahoo News.

@thesun Watch the terrifying moment a horse kicks a farrier into the wall after getting spooked. #Horse #Stable #USNews ♬ original sound - The Sun

