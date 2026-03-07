Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

lottómilliomos

A német lottómilliomos mindent elherdált, mégsem szomorkodik

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Könnyen jött, könnyen ment a pénz a szerencsés brémai férfinál. Oliver Intemann hatalmas összeget nyert a lottón, három évtizeddel ezelőtt még milliomos volt – ma egy italboltban dolgozik, de azt mondja: most boldogabb, mint valaha.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottómilliomosNémetországnyereményjátéknyeremény

Egyetlen lottószelvény örökre megváltoztatta Oliver Intemann életét, de nem úgy, ahogy azt sokan elképzelik.

A customer stands in front of a local store offering Deutsche Post, DHL, and Lotto Bayern services in Regensburg, Upper Palatinate, Bavaria, Germany, on April 19, 2025. The shop, named BOX, combines postal services, package drop-off, tobacco products, and lottery ticket sales under one roof. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP), Németországban is nagyon sokan lottóznak
Németországban is nagyon sokan lottóznak
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Több mint harminc évvel ezelőtt, 1994 decemberében német férfi számára valóra vált az, amiről milliók álmodnak. A brémai úr eltalálta a lottó főnyereményét, és 1,8 millió német márkát nyert. Akkoriban még a postán dolgozott, de a hatalmas összeg új élet lehetőségét ígérte. A nyeremény híre gyorsan elterjedt, és Intemann hirtelen a figyelem középpontjába került. 

Eleinte még próbált a megszokott keretek között maradni, de a pénz lassan teljesen átalakította az életét. 

Felmondott a munkahelyén, drága autókat vett, ingatlanokba fektetett, utazott, és bőkezűen költött barátokra, családtagokra, valamint új kapcsolatokra – írja a Bild. Úgy tűnt, a szerencse hosszú távon is mellé állt.

Eltapsolta a lottónyereményt

A nagy lendület azonban nem tartott sokáig. Több vállalkozásba is belevágott, amelyek sorra kudarcot vallottak. A pénz egyre gyorsabban fogyott, miközben a magánélete is válságba került: házassága tönkrement, és a környezete is megváltozott. Néhány év alatt a hatalmas vagyon szinte teljesen eltűnt. A kétezres évek elejére Intemann súlyos anyagi gondokkal küzdött. Csődöt jelentett, elvesztette lakását és értékei nagy részét, sőt egy időre hajléktalanszállón is élt. 

A lottómilliók után teljes összeomlás következett. 

Azóta azonban sikerült újrakezdenie. Ma egy italboltban dolgozik, szerény fizetésből él, és egy lakóközösségben bérel szobát. Bár már messze van a korábbi luxustól, azt mondja, most sokkal nyugodtabb az élete, és most boldogabb, mint valaha.

Több milliárd forint a nyeremény az Ötöslottón

Talán kevesen tudják, 69 éve ezen a napon tartották itthon az Ötöslottó legelső sorsolását. A jeles évfordulón 5,35 milliárd forint, a játék történetének negyedik legnagyobb főnyereménye várja a játékosokat. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!