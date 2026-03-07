A német lottómilliomos mindent elherdált, mégsem szomorkodik

Egyetlen lottószelvény örökre megváltoztatta Oliver Intemann életét, de nem úgy, ahogy azt sokan elképzelik.

Több mint harminc évvel ezelőtt, 1994 decemberében német férfi számára valóra vált az, amiről milliók álmodnak. A brémai úr eltalálta a lottó főnyereményét, és 1,8 millió német márkát nyert. Akkoriban még a postán dolgozott, de a hatalmas összeg új élet lehetőségét ígérte. A nyeremény híre gyorsan elterjedt, és Intemann hirtelen a figyelem középpontjába került.

Eleinte még próbált a megszokott keretek között maradni, de a pénz lassan teljesen átalakította az életét.

Felmondott a munkahelyén, drága autókat vett, ingatlanokba fektetett, utazott, és bőkezűen költött barátokra, családtagokra, valamint új kapcsolatokra – írja a Bild. Úgy tűnt, a szerencse hosszú távon is mellé állt.

Eltapsolta a lottónyereményt

A nagy lendület azonban nem tartott sokáig. Több vállalkozásba is belevágott, amelyek sorra kudarcot vallottak. A pénz egyre gyorsabban fogyott, miközben a magánélete is válságba került: házassága tönkrement, és a környezete is megváltozott. Néhány év alatt a hatalmas vagyon szinte teljesen eltűnt. A kétezres évek elejére Intemann súlyos anyagi gondokkal küzdött. Csődöt jelentett, elvesztette lakását és értékei nagy részét, sőt egy időre hajléktalanszállón is élt.

A lottómilliók után teljes összeomlás következett.

Azóta azonban sikerült újrakezdenie. Ma egy italboltban dolgozik, szerény fizetésből él, és egy lakóközösségben bérel szobát. Bár már messze van a korábbi luxustól, azt mondja, most sokkal nyugodtabb az élete, és most boldogabb, mint valaha.

