Lövöldözés történt a Baltimore-i zsinagógánál

A környéket gyorsan lezárták, miközben több mentőegység és a rendvédelmi szervek is a helyszínre érkeztek. A jelentések szerint egy rendőr is megsérült a lövöldözés során, és kórházba szállították – írja a Daily Mail.

A lövöldözés során a rendőröknek fedezékbe kellett vonulniuk.

Fotó: Unsplash

A lövöldözés részletei

Az incidens kedden nem sokkal 12:30 után történt Baltimore Glen nevű negyedében. A lövések az Agudath Israel of Baltimore nevű ortodox zsinagóga közelében dördültek el.

A gyanúsítottat a rendőrök szintén meglőtték, de az állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A rendőrök arról számoltak be, hogy mesterlövészek lövései dördültek el az épületből. Nem világos, hogy a zsinagógában is dördültek-e lövések. A beszámolók alapján a rendőrök kénytelenek voltak autók mögé húzódva fedezéket keresni. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy kerüljék a környező utcákat. Egyelőre nem tudni, hogy a zsinagógában zajlott-e a délutáni ima, és hány ember tartózkodott bent a történtek alatt.

Robbanás rázta meg a liège-i zsinagógát

Robbanás történt hétfő hajnalban a belgiumi Liège egyik zsinagógája előtt. A detonáció betörte az épület és a környező házak ablakait, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A hatóságok az esetet antiszemita indítékú támadásként vizsgálják, és szövetségi nyomozás indult az ügyben.

Halálos merénylet a manchesteri zsinagógánál

Halálos támadás történt tavaly egy manchesteri zsinagóga közelében a zsidó Jom Kippur ünnep idején. A támadó autóval a tömegbe hajtott, majd késsel rontott a jelenlévőkre; két ember meghalt, többeket kórházba szállítottak. A rendőrök végül lelőtték az elkövetőt, az esetet terrorcselekményként vizsgálják.