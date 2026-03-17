Két embert meggyilkoltak Németországban, hajtóvadászat indult

Kedden hajnalban két embert lőttek le egy németországi bisztróban. A lövöldözés után a támadó elmenekült, a hatóságok pedig nagy erőkkel keresik. A helyszínen most is nyomozók dolgoznak, több utcát lezártak a környéken.
Raunheimben, a németországi Hessen tartományban történt kettős gyilkosság kedden hajnalban. A Frankfurter Straßén található egyik bisztróba egy fegyveres ember 3 óra 45 perc körül lépett be, majd tüzet nyitott két emberre. A lövöldözés két áldozata olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen meghaltak – írja a Bild.

lövöldözés, Kettős gyilkosság Németországban, egy bisztróban – az elkövető szökésben van (illusztráció)
Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP

Lövöldözés Németországban – szökésben az elkövető

A rendőrség közlése szerint az elkövető a lövöldözés után elmenekült, ezért nagy erőkkel indult hajtóvadászat utána.

Több utcát lezártak a környéken, a forgalmat elterelték, és helikoptert is bevetettek a kereséshez. A hatóságok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, és kettős emberölés miatt nyomoznak.

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az áldozatok kilétéről, és az sem ismert, hogy mi lehetett a támadás indítéka. Azt sem tudni, hogy a használt fegyvert sikerült-e megtalálni. A nyomozók jelenleg azt próbálják kideríteni, pontosan mi vezetett a hajnali vérengzéshez a kisvárosban.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy egy fegyveres ámokfutó keltett pánikot egy német iskolánál.

 

