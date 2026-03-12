Autóval tört be a zsinagógába, majd lövöldözni kezdett egy férfi Michiganben

Hírlevél
Fegyveres incidens történt egy michigani zsinagógánál csütörtök délben. A lövöldözés a West Bloomfield településen található Temple Israel épületénél tört ki, amikor egy férfi autóval hajtott az épületbe.
lövöldözéstámadászsinagógaMichigan

2026. március 12-én, csütörtökön helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor fegyveres incidens történt Michigan államban, West Bloomfield településen. A hatóságok szerint a lövöldözés a Temple Israel zsinagógánál kezdődött, amikor egy férfi autóval áttörte az épület bejáratát, majd fegyverrel lövéseket adott le.

lövöldözés - WEST BLOOMFIELD, MICHIGAN - MARCH 12: Rows of ambulances and a variety of law enforcement respond near Temple Israel following reports of an active shooter on March 12, 2026 in West Bloomfield, Michigan. Police continue to investigate as emergency personnel remained on the scene. Emily Elconin/Getty Images/AFP (Photo by Emily Elconin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mentőautók sorakoznak, és számos rendvédelmi szerv vonul ki a Temple Israel közelében, miután bejelentéseket tettek egy lövöldözéses esetről 2026. március 12-én a michigani West Bloomfieldben
Fotó: EMILY ELCONIN  / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A lövöldözés részletei

A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető járművel hajtott az épületbe, majd fegyverrel lépett ki az autóból. A zsinagóga fegyveres biztonsági őrei azonnal reagáltak, és tűzharc alakult ki.

A hatóságok közlése szerint a biztonsági személyzet lelőtte a támadót.

Fokozott rendőri jelenlét a környéken

A lövöldözés miatt több rendvédelmi szerv is a helyszínre érkezett. A környéken található iskolákat biztonsági intézkedésként zárt üzemmódba helyezték, bár a rendőrség szerint közvetlen veszély nem fenyegette az intézményeket.

A hatóságok elővigyázatosságból más vallási intézményeknél is megerősítették a járőrözést.

Folyamatban van a nyomozás

A rendőrség jelenleg átvizsgálja az épületet és a járművet, mivel azt is vizsgálják, hogy lehettek-e robbanószerkezetek a helyszínen. 

Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódhat a vizsgálatba. A hatóságok közlése szerint a zsinagógában tartózkodók között egyelőre nem jelentettek sérülteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van – tájékoztat a Fox News.

