Autóval tört be a zsinagógába, majd lövöldözni kezdett egy férfi Michiganben

2026. március 12-én, csütörtökön helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor fegyveres incidens történt Michigan államban, West Bloomfield településen. A hatóságok szerint a lövöldözés a Temple Israel zsinagógánál kezdődött, amikor egy férfi autóval áttörte az épület bejáratát, majd fegyverrel lövéseket adott le.

Mentőautók sorakoznak, és számos rendvédelmi szerv vonul ki a Temple Israel közelében, miután bejelentéseket tettek egy lövöldözéses esetről 2026. március 12-én a michigani West Bloomfieldben

Fotó: EMILY ELCONIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A lövöldözés részletei

A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető járművel hajtott az épületbe, majd fegyverrel lépett ki az autóból. A zsinagóga fegyveres biztonsági őrei azonnal reagáltak, és tűzharc alakult ki.

A hatóságok közlése szerint a biztonsági személyzet lelőtte a támadót.

Fokozott rendőri jelenlét a környéken

A lövöldözés miatt több rendvédelmi szerv is a helyszínre érkezett. A környéken található iskolákat biztonsági intézkedésként zárt üzemmódba helyezték, bár a rendőrség szerint közvetlen veszély nem fenyegette az intézményeket.

A hatóságok elővigyázatosságból más vallási intézményeknél is megerősítették a járőrözést.

Folyamatban van a nyomozás

A rendőrség jelenleg átvizsgálja az épületet és a járművet, mivel azt is vizsgálják, hogy lehettek-e robbanószerkezetek a helyszínen.

Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódhat a vizsgálatba. A hatóságok közlése szerint a zsinagógában tartózkodók között egyelőre nem jelentettek sérülteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van – tájékoztat a Fox News.

