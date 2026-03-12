Autóval tört be a zsinagógába, majd lövöldözni kezdett egy férfi Michiganben

2026. március 12-én, csütörtökön helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor fegyveres incidens történt Michigan államban, West Bloomfield településen. A hatóságok szerint a lövöldözés a Temple Israel zsinagógánál kezdődött, amikor egy férfi autóval áttörte az épület bejáratát, majd fegyverrel lövéseket adott le.
A lövöldözés részletei
A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető járművel hajtott az épületbe, majd fegyverrel lépett ki az autóból. A zsinagóga fegyveres biztonsági őrei azonnal reagáltak, és tűzharc alakult ki.
A hatóságok közlése szerint a biztonsági személyzet lelőtte a támadót.
Fokozott rendőri jelenlét a környéken
A lövöldözés miatt több rendvédelmi szerv is a helyszínre érkezett. A környéken található iskolákat biztonsági intézkedésként zárt üzemmódba helyezték, bár a rendőrség szerint közvetlen veszély nem fenyegette az intézményeket.
A hatóságok elővigyázatosságból más vallási intézményeknél is megerősítették a járőrözést.
Folyamatban van a nyomozás
A rendőrség jelenleg átvizsgálja az épületet és a járművet, mivel azt is vizsgálják, hogy lehettek-e robbanószerkezetek a helyszínen.
Az ügyben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódhat a vizsgálatba. A hatóságok közlése szerint a zsinagógában tartózkodók között egyelőre nem jelentettek sérülteket, a nyomozás továbbra is folyamatban van – tájékoztat a Fox News.
