Tömegpánik tört ki egy strandon, miután sokan azt hitték, hogy lőnek – videó

Nem lövések, hanem összezúzott műanyag palackok hangja váltotta ki azt a tömegpánikot, amely a hétvégén tört ki a floridai Daytona Beachen a tavaszi szünet idején – közölte hétfőn Volusia megye seriffje, Mike Chitwood. Sokan lövöldözésnek hitték az ártalmatlan zajt.
A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételeken több száz strandoló látható, amint pánikszerűen menekülnek a partról, miután sokan lövéseknek hitték a zajt. A hatóságok azonban egyértelművé tették: a helyszínen nem történt lövöldözés. A seriff szerint a hangot egyszerűen az okozta, hogy emberek műanyag vizespalackokat zúztak össze. Hozzátette, hogy a parton jelentős rendőri jelenlét volt, mintegy 50 egyenruhás felügyelte a tömeget - írja a New York Post.

Lövöldözésnek hitt zajból lett riadalom Dayton Beach-en. (A kép illusztráció.)
Fotó: BASTIAAN SLABBERS / NurPhoto


Szerencsére lövöldözésről szó sem volt

A hétvége így is eseménydúsan alakult: több mint 80 embert vettek őrizetbe, főként kisebb szabálysértések miatt. Hat esetben fegyvereket is lefoglaltak, ám ezek egyike sem kapcsolódott közvetlenül a tengerparti incidenshez. A hatóságok beszámolója szerint a letartóztatott fiatalok együttműködőek voltak. A seriff ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségi médiában terjedő felhívások is hozzájárultak a zsúfoltsághoz és a feszültséghez.

Daytona Beach az utóbbi években egyre népszerűbb célponttá vált a tavaszi szünetet ünneplő egyetemisták körében, különösen azután, hogy más floridai városok – például Miami és Fort Lauderdale – szigorításokat vezettek be a túlzott bulizás visszaszorítására. Bár a hétvégén több fegyveres incidensről is érkezett jelentés a város különböző pontjairól, ezek nem álltak kapcsolatban a pánikot kiváltó esettel. Az eset ugyanakkor jól mutatja, milyen gyorsan alakulhat ki tömeghisztéria egy félreértett helyzetben. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy két embert meggyilkoltak Németországban.

 

