Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök az Egyesült Államok delegációjával folytatott találkozón kijelentette, hogy Washington a Közel-Keleten a barátaik ellen lép fel. A Lukasenko által megfogalmazott kritika egyértelműen az amerikai katonai jelenlétre és az Irán körüli konfliktusra utalt.

Lukasenko rácsapott az asztalra - dörgedelmes üzenetet küldött Amerikának

A minszki Függetlenség Palotájában tartott egyeztetésen az elnök arra kérte az amerikai felet, hogy ne csak az ukrajnai helyzetről tárgyaljanak, hanem a globális kérdésekről is. Kiemelten szóba került Irán és a térségben zajló katonai események.

Lukasenko hangsúlyozta:

Úgy gondolom, a globális kérdésekről alkotott nézeteim, különösen a Közel-Kelet helyzete fontosak lehetnek önöknek, hiszen önök a barátaink ellen harcolnak. Készen állok arra, hogy ezt nyíltan megvitassuk.

Egyre súlyosabb az Irán körüli konfliktus

A megbeszélés hátterében az áll, hogy február végén ismét fellángolt a feszültség a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen, amelynek célja a nukleáris programhoz köthető létesítmények megsemmisítése volt.

Az amerikai támadás után Teherán válaszlépéseket tett, és több arab országban található katonai célpontokat vett tűz alá. A helyzet ezzel gyorsan eszkalálódott, és a teljes régió stabilitását veszélyezteti.

Az orosz külügyminisztérium eközben arra szólította fel a feleket, hogy diplomáciai úton rendezzék a konfliktust, mielőtt az tovább súlyosbodna.