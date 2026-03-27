Kitört a frász Nyugaton: két rettegett atomhatalom lép szövetségre

Alekszandr Lukasenko meghívta Kim Dzsongunt Fehéroroszországba, miután hivatalos látogatást tett Phenjanban. A meghívást a fehérorosz elnöki szóvivő erősítette meg.

Lukasenko meghívta Kim Dzsongunt Fehéroroszországba

Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

A közlés szerint Lukasenko egyértelművé tette, hogy országa „mindig örömmel látja” az észak-koreai vezetőt, és személyesen invitálta meg egy jövőbeli látogatásra.

Új szintre lépett a kapcsolat

A találkozóra március 26-án került sor Phenjanban, ahol a felek bejelentették: új szakasz kezdődik a két ország együttműködésében. A tárgyalások eredményeként barátsági és együttműködési megállapodást is aláírtak.

A látogatás során ajándékokat is cseréltek. Lukasenko egy automata fegyvert, valamint fehérorosz termékeket – köztük csokoládét, pillecukrot és fekete kenyeret – adott át. Kim Dzsongun viszonzásul egy szablyát, egy hagyományos koreai stílusú vázát és egy különleges aranyérmét ajándékozott.

Felülmúlta a várakozásokat

A fehérorosz fél szerint a látogatás eredményei „minden várakozást felülmúltak”, ami arra utal, hogy a két ország közötti kapcsolatok a jövőben tovább erősödhetnek.

A meghívás egyértelmű jelzés arra, hogy Fehéroroszország és Észak-Korea szorosabb együttműködésre törekszik, és a diplomáciai kapcsolatok új szintre léphetnek.