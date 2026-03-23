egyesült államok

Lukasenko elhagyja Fehéroroszországot - erre senki sem számított

Váratlan diplomáciai nyitás körvonalazódik. Lukasenko akár személyesen is találkozhat Trumppal az Egyesült Államokban.
egyesült államokdonald trumpfehéroroszország

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök meghívást kaphat az Egyesült Államokba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozhatna. A Lukasenko körül zajló egyeztetések egy esetleges diplomáciai közeledést jeleznek Washington és Minszk között.

Lukasenko elhagyja Fehéroroszországot - erre senki sem számított
Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

Sajtóértesülések szerint az amerikai fél azt fontolgatja, hogy a találkozót a Fehér Házban vagy Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartsák meg. A tárgyalás célja egyfajta enyhülés lehet a két ország kapcsolatában.

Az amerikai elnök fehérorosz ügyekért felelős különmegbízottja megerősítette, hogy a meghívásról már hónapok óta folynak belső egyeztetések, ugyanakkor végleges döntés még nem született.

Nagy alku készülhet

Korábban Lukasenko már utalt arra, hogy meghívást kapott Trump részéről, és a felek egy „nagy üzletről” tárgyalnak. Ennek része lehet a politikai foglyok helyzete, a diplomáciai kapcsolatok rendezése, valamint érzékeny biztonsági kérdések is.

A háttérben gazdasági témák is felmerülhetnek, például a fehérorosz kőolajtermékek esetleges értékesítése.

A Lukasenko és Trump közötti esetleges diplomáciai találkozó új fejezetet nyithat az Egyesült Államok és Fehéroroszország kapcsolatában.

 

