Lukasenko elhagyja Fehéroroszországot - erre senki sem számított

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök meghívást kaphat az Egyesült Államokba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozhatna. A Lukasenko körül zajló egyeztetések egy esetleges diplomáciai közeledést jeleznek Washington és Minszk között.

Sajtóértesülések szerint az amerikai fél azt fontolgatja, hogy a találkozót a Fehér Házban vagy Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartsák meg. A tárgyalás célja egyfajta enyhülés lehet a két ország kapcsolatában.

Az amerikai elnök fehérorosz ügyekért felelős különmegbízottja megerősítette, hogy a meghívásról már hónapok óta folynak belső egyeztetések, ugyanakkor végleges döntés még nem született.

Nagy alku készülhet

Korábban Lukasenko már utalt arra, hogy meghívást kapott Trump részéről, és a felek egy „nagy üzletről” tárgyalnak. Ennek része lehet a politikai foglyok helyzete, a diplomáciai kapcsolatok rendezése, valamint érzékeny biztonsági kérdések is.

A háttérben gazdasági témák is felmerülhetnek, például a fehérorosz kőolajtermékek esetleges értékesítése.

A Lukasenko és Trump közötti esetleges diplomáciai találkozó új fejezetet nyithat az Egyesült Államok és Fehéroroszország kapcsolatában.