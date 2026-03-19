Durva baleset bénította meg a forgalmat – teljesen leállt egy fontos autópálya

Két kamion ütközött Angliában Surrey megyében, ezért teljesen leállt a forgalom az érintett szakaszon. Az M3-as autópálya Bagshot és Thorpe között a baleset miatt teljes lezárás alá került. A mentés és takarítás órákig tartott, közben hosszú torlódások és jelentős késések alakultak ki. Ezúttal nem a magyarországi M3-as autópálya, hanem az angliai került a figyelem középpontjába.
Az M3-as autópálya egyik szakaszát teljesen lezárták, miután két kamion ütközött Surrey megyében. Az egyik jármű tartószerkezetnek csapódott, a másikból pedig nagy mennyiségű gázolaj folyt az útra.

Baleset történt az angliai M3-as autópálya egy forgalmas szakaszán (A kép illusztráció egy angol autópályáról) Fotó: Mike Bird/pexels

Hatalmas forgalmi dugó alakult ki az angliai M3-as autópálya egy szakaszán

Csütörtök reggel valóságos közlekedési rémálommá változott az angliai M3-as autópálya egyik szakasza Surrey megyében, miután két kamion súlyos balesetet szenvedett. Az ütközés a J3-as Bagshot Interchange és a J2-es Thorpe Interchange között történt, és pillanatok alatt teljesen megbénította a keleti irányba haladó forgalmat.

A beszámolók szerint az egyik teherautó a baleset után egy felső jelzőtartó szerkezetnek csapódott, a másiknak pedig kiszakadt az üzemanyagtartálya. A kifolyt gázolaj nagy területen beterítette az útpályát, ezért a hatóságok azonnal lezárták az érintett szakaszt. A helyszínre rendőrök, mentők, tűzoltók és a közútkezelő munkatársai is kivonultak, a mentésben pedig négy tűzoltóautó vett részt.

A helyreállítási munkák már reggel megkezdődtek, de addigra hosszú kilométereken át torlódott fel a forgalom. A dugó egészen Camberley irányáig ért, Bagshot térségében pedig az A322-es úton is jelentős visszatorlódás alakult ki. A közútkezelő szerint legalább félórás késésekkel kellett számolni, miközben a sofőröket terelőútra irányították. Az autópálya így órákra a káosz szinonimájává vált azon a reggelen – számolt be a Daily Express, ahol élőben is követheti az angliai közlekedési dugót.

A magyarországi M3-as autópályán is súlyos balesetek történnek

2026 februárjában kiégett egy kamion, és lángoló pokollá változott az M3-as autópálya. Szintén februárban csavarta fel a közlekedés hőfokát egy tragikus baleset, mely során egy kamion ütközött egy autóval. De talán a legtragikusabb, hogy egy ifjúsportoló is életét vesztette idén márciusban egy súlyos közlekedési balesetben.

 

