Sokkoló bejelentést tett Macron – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

A francia elnök, Emmanuel Macron az atlanti-óceáni Île Longue támaszpontról jelentette be, hogy Franciaország növeli nukleáris arzenálját.
Macron növeli a nukleáris csapásmérő kapacitást
Macron hangsúlyozta: felelőssége biztosítani, hogy a francia elrettentő erő a jövőben is megőrizze garantált pusztító képességét egy veszélyes, gyorsan változó és egyre inkább fegyverkező nemzetközi környezetben. Kijelentette, döntést hozott a robbanófejek számának emeléséről.
A francia államfő egyúttal új irányt is szabott az átláthatóság kérdésében. Közölte, hogy
a jövőben nem tesznek közzé adatokat a nukleáris arzenál méretéről.
Ezzel véget vetnek a korábbi gyakorlatnak, amikor bizonyos számokat nyilvánosságra hoztak.
Macron beszéde végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a hatalmi politikáról. Szerinte a szabadság feltétele az erő, az erő pedig tiszteletet és félelmet kelt. A nukleáris arzenál bővítése ezt a logikát tükrözi.
Franciaország ezzel új szintre emeli stratégiai elrettentését, ami komoly visszhangot válthat ki Európában és a nemzetközi színtéren egyaránt.