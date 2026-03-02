Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

franciaország

Sokkoló bejelentést tett Macron – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmanuel Macron az Île Longue haditengerészeti bázisról jelentette be: Franciaország növeli nukleáris robbanófejeinek számát. A francia elnök szerint a veszélyes és gyorsan változó nemzetközi környezet erősebb elrettentést követel. A konkrét számokat ezentúl nem hozzák nyilvánosságra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
franciaországmacronlongue

A francia elnök, Emmanuel Macron az atlanti-óceáni Île Longue támaszpontról jelentette be, hogy Franciaország növeli nukleáris arzenálját.

France's President Emmanuel Macron delivers remarks during a meeting with leaders of AI companies during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 20, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Macron. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron növeli a nukleáris csapásmérő kapacitást

Macron hangsúlyozta: felelőssége biztosítani, hogy a francia elrettentő erő a jövőben is megőrizze garantált pusztító képességét egy veszélyes, gyorsan változó és egyre inkább fegyverkező nemzetközi környezetben. Kijelentette, döntést hozott a robbanófejek számának emeléséről.

A francia államfő egyúttal új irányt is szabott az átláthatóság kérdésében. Közölte, hogy 

a jövőben nem tesznek közzé adatokat a nukleáris arzenál méretéről. 

Ezzel véget vetnek a korábbi gyakorlatnak, amikor bizonyos számokat nyilvánosságra hoztak.

Macron beszéde végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a hatalmi politikáról. Szerinte a szabadság feltétele az erő, az erő pedig tiszteletet és félelmet kelt. A nukleáris arzenál bővítése ezt a logikát tükrözi.

Franciaország ezzel új szintre emeli stratégiai elrettentését, ami komoly visszhangot válthat ki Európában és a nemzetközi színtéren egyaránt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!