Sokkoló bejelentést tett Macron – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

A francia elnök, Emmanuel Macron az atlanti-óceáni Île Longue támaszpontról jelentette be, hogy Franciaország növeli nukleáris arzenálját.

Macron. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron növeli a nukleáris csapásmérő kapacitást

Macron hangsúlyozta: felelőssége biztosítani, hogy a francia elrettentő erő a jövőben is megőrizze garantált pusztító képességét egy veszélyes, gyorsan változó és egyre inkább fegyverkező nemzetközi környezetben. Kijelentette, döntést hozott a robbanófejek számának emeléséről.

A francia államfő egyúttal új irányt is szabott az átláthatóság kérdésében. Közölte, hogy

a jövőben nem tesznek közzé adatokat a nukleáris arzenál méretéről.

Ezzel véget vetnek a korábbi gyakorlatnak, amikor bizonyos számokat nyilvánosságra hoztak.

Macron beszéde végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a hatalmi politikáról. Szerinte a szabadság feltétele az erő, az erő pedig tiszteletet és félelmet kelt. A nukleáris arzenál bővítése ezt a logikát tükrözi.

Franciaország ezzel új szintre emeli stratégiai elrettentését, ami komoly visszhangot válthat ki Európában és a nemzetközi színtéren egyaránt.