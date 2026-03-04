Hírlevél
Rendkívüli

macron

Macronnak totálisan elmentek otthonról: őrült lépésre szánta el magát, amely felülírhat mindent

A francia elnök elrendelte a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és csapásmérő kötelékének átcsoportosítását a Földközi-tengerre a közel-keleti feszültség eszkalációja miatt. Emmanuel Macron továbbá közölte, hogy Franciaország drónokat semmisített meg szövetségesei légterének védelmében, és kész hosszú távon is fenntartani katonai jelenlétét a térségben.
A francia elnök, Emmanuel Macron elrendelte a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és teljes csapásmérő kötelékének átcsoportosítását a Földközi-tengerre a közel-keleti helyzet éleződése miatt.

macron
Macron Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron hadba küldi a Charles de Gaulle-t

Macron közölte, hogy a hadihajó megszakította balti-tengeri küldetését, és Kelet-Mediterrán irányba indult. A francia államfő hangsúlyozta: Párizs már a konfliktus első óráiban reagált, és drónokat lőtt le szövetségesei légterének védelmében.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy Franciaországnak kölcsönös védelmi megállapodásai vannak Katarral, Kuvaittal és az Egyesült Arab Emírségekkel, valamint szolidaritást vállal Jordániával és Irakkal. Hozzátette, hogy Rafale vadászgépeket, légvédelmi rendszereket és légtérellenőrző radarokat telepítettek a térségbe, és ezeket az intézkedéseket addig fenntartják, ameddig szükséges.

