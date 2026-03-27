Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szergej Lavrov szerint a Nyugat által javasolt stabilizációs erők telepítése Ukrajnában nem más, mint burkolt megszállás. A kijelentés újabb feszültséget hozhat a nemzetközi politikába.
Emmanuel Macron francia elnök valójában megszállásról beszél, amikor nyugati „stabilizációs erők” ukrajnai telepítését említi – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a France Télévisions televíziónak adott interjújában.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Lavrov kimondta: Macron terve valójában megszállás lehet Ukrajnában

Lavrov emlékeztetett: a Nyugat biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának. 

Macron elnök többször is nagy meggyőződéssel beszélt arról, hogy ezek a garanciák jelenthetik a megoldás egyik kulcsát, beleértve valamilyen nemzetközi struktúrák »stabilizációs erőinek« telepítését is. Ez azonban végső soron nem más, mint nyílt megszállás 

– fogalmazott.

Korábban Macron arról beszélt, hogy szkeptikus az ukrajnai béke gyors elérésével kapcsolatban, ugyanakkor pozitívan értékelte a tárgyalási kezdeményezéseket.

Ezt megelőzően az orosz külső hírszerzés azt állította, hogy Franciaország és Egyesült Királyság nukleáris fegyverrel látná el Ukrajnát. A hírszerzési információk szerint London és Párizs ezt úgy próbálná feltüntetni, mintha az ukránok saját fejlesztése lenne.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!