Emmanuel Macron francia elnök valójában megszállásról beszél, amikor nyugati „stabilizációs erők” ukrajnai telepítését említi – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a France Télévisions televíziónak adott interjújában.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Lavrov emlékeztetett: a Nyugat biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának.

Macron elnök többször is nagy meggyőződéssel beszélt arról, hogy ezek a garanciák jelenthetik a megoldás egyik kulcsát, beleértve valamilyen nemzetközi struktúrák »stabilizációs erőinek« telepítését is. Ez azonban végső soron nem más, mint nyílt megszállás

– fogalmazott.

Korábban Macron arról beszélt, hogy szkeptikus az ukrajnai béke gyors elérésével kapcsolatban, ugyanakkor pozitívan értékelte a tárgyalási kezdeményezéseket.

Ezt megelőzően az orosz külső hírszerzés azt állította, hogy Franciaország és Egyesült Királyság nukleáris fegyverrel látná el Ukrajnát. A hírszerzési információk szerint London és Párizs ezt úgy próbálná feltüntetni, mintha az ukránok saját fejlesztése lenne.