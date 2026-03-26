Hét év után hazatért az eltűnt macska – de amit a gazdi észrevett, mindent megváltoztatott

Nicole Waite fekete macskája, Sooty évekkel ezelőtt tűnt el nyomtalanul, és a macska hiánya mély nyomot hagyott a családban. Sokáig reménykedtek, de végül kénytelenek voltak elfogadni, hogy kedvencük nem tér vissza. Az állat korábban szoros kapcsolatban állt a gazdájával és gyermekeivel, ám a nő szerint több változás is megviselte: egy másik macska halála, valamint a kisgyerekek érkezése is stresszt okozhatott neki – írja a Mirror.

A macska hét év után tért haza, de hiába várták, nem úgy viselkedett, ahogy remélték (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hazatért a macska, de furcsa dolgok történtek

Egy reggel Nicole döbbenten vette észre, hogy a macska ott ül a kertben. A nő azonnal videóra vette a jelenetet, amelyen könnyek között látható, alig hiszi el, hogy az elveszettnek hitt kedvence visszatért. A felismerésben nem volt kétsége: a macska jellegzetes ismertetőjegyei – a fülén lévő bemetszés és a fehér szőrpamacs – egyértelművé tették, hogy Sooty az.

A megható pillanat azonban hamar furcsa fordulatot vett. Amikor Nicole a régi becenevén, „Soot Soot”-ként szólította, a hazatérő macska ugyan felnézett, mintha felismerné a hangot, de nem engedte közelebb magához. A viszontlátás így inkább volt fájdalmas, mint örömteli.

És ez még nem minden. A nő észrevette, hogy a macska lefogyott, és a hátsó lábain hiányos volt a szőre. Bár összességében nem tűnt betegnek, egyértelmű volt, hogy az évek nyomot hagytak rajta.

A legnagyobb döbbenet azonban csak ezután jött. Sooty nyakában ugyanis nyakörv volt. Ez arra utal, hogy a macska nem kóborolt egyedül az elmúlt években, hanem valaki befogadhatta. Nicole szerint akár a környéken lakók is magukhoz vehették.

A történet így még bonyolultabbá vált: a macska ugyan visszatért, de lehet, hogy már másik otthona van. Mielőtt azonban bármi kiderülhetett volna, Sooty ismét eltűnt. Nicole hiába próbált ételt vinni neki, a macska hátat fordított, és nyoma veszett.

