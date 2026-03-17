Lufiként fúvódott fel és majdnem szétrobbant egy kiscica – döbbenetes videó terjed

A kaliforniai mentők nem hittek a szemüknek, amikor látták, hogy a cica egyre nagyobb lesz — és nem azért, mert túl sok tápot evett. Az orvosok hamar rájöttek, hogy mi állhat a háttérben — egy ritka légúti sérülés miatt levegő gyűlt fel a macska bőre alatt – írja a New York Post.

Ritka betegség áll a macska felfúvódásának hátterében.

Fotó: Unsplash

A felfúvódott macska élet-halál harca

A cicát a Palm Springs-i állatmenhelyre szállították, ahol az intézmény igazgatója vette kezelésbe. Megállapította, hogy a macska szubkután emfizémában szenved — ez egy olyan ritka állapot, amikor a levegő kiszökik a légcsőből, és a bőr alatt reked.

A kiscica úgy nézett ki, mintha felfújták volna, a teste szinte ballonként duzzadt meg.

A röntgenfelvételek megdöbbentő képet mutattak: vastag levegőréteg választotta el a bőrét az izmaitól. A szakértők szerint a problémát valószínűleg valamilyen trauma okozta, amely megsértette a légutakat.

A kezelés sem volt mindennapi. Az orvos egy tű és fecskendő segítségével több ponton — a nyakon, a mellkason és a háton — „leeresztette” a cicát, eltávolítva a bőr alá szorult levegőt.

Ez az egyik legőrültebb állatorvosi eset, amivel valaha találkoztam

— mondta az orvos.

Zoe története gyorsan bejárta a közösségi médiát, a videói óriási nézettséget generáltak. A legfrissebb hírek szerint a kiscica már jól van, jó étvággyal eszik, és napról napra erősödik.

A menhely azt is bejelentette, hogy Zoe arcképével díszített pólókat kezdenek árusítani, és a bevétel teljes egészében a sürgős állatorvosi ellátások finanszírozását szolgáló alapba kerül.

@abcnews A California animal shelter been treating a kitten, named Zoe, who was found appearing inflated like a balloon. ABC News' Danny New has the story.

Négy füllel született a különleges cica

Egy amerikai kiscica négy füllel jött világra egy ritka genetikai mutáció miatt, és gyorsan világszerte ismertté vált. A különleges külseje ellenére a szakértők szerint a macska hallása rendben van, és teljesen egészséges életet élhet.

Demenciás macskák

Kutatók kimutatták, hogy a macskák agyában is felhalmozódik az Alzheimer-kórra jellemző amyloid-béta fehérje, ami hasonló demenciát okoz, mint az embereknél. A betegség zavartsággal, alvászavarokkal és viselkedésbeli változásokkal jár, miközben az idegsejtek közötti kapcsolatok fokozatosan károsodnak.