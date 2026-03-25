Elszabadult a duci macska az állatorvosnál - ez lett a vége

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták a NATO-t: hatalmas becsapódás történt – kitört a pánik

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

tűzoltó

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös mentési akcióhoz riasztották a tűzoltókat az Egyesült Államokban. Egy túlsúlyos házimacska szorult be egy dönthető fotelbe, miközben kétségbeesetten próbált elbújni gazdája elől egy közelgő állatorvosi vizsgálat miatt.
tűzoltóállatorvosioverland parkfotelbe szorultmacska

Az eset Overland Park városában történt, ahol a narancsszínű macska – amelyet sokan a rajzfilmfigurához, Garfield-hez hasonlítottak – egy dönthető fotel fém szerkezetébe szorult. Az állat a beszámolók szerint az éves állatorvosi ellenőrzés elől próbált elrejtőzni, amikor beszorult a bonyolult mechanikába - írja a nypost.

macska
Állatorvos elől próbált a macska elbújni, pórul járt. A kép illusztráció.
Fotó: Unsplash

 

Beszorult macskához riasztották a tűzoltókat Kansasnben

A helyzet gyorsan veszélyessé vált, mivel a szék belsejében éles rugók és zsanérok vették körül az állatot. A kiérkező tűzoltók óvatosan próbálták kiszabadítani a macskát, miközben folyamatosan nyugtatták. Végül azonban úgy döntöttek, hogy a bútor szétszerelése nélkül nem tudják biztonságosan kiszabadítani az állatot.

A mentés során a fotelt gyakorlatilag darabokra vágták, hogy hozzáférjenek a beszorult cicához.

Az akció sikeres volt: az állat sérülés nélkül megúszta az esetet, és – a történtek ellenére – végül eljutott az állatorvoshoz is.

Az esetről készült képek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol sokan humorral reagáltak a történtekre. Többen megjegyezték, hogy a macskák gyakran minden eszközt bevetnek, ha állatorvosi látogatásról van szó. Az eset nem egyedülálló: korábban is előfordult már, hogy túlsúlyos macskák szorultak be szűk helyekre, miközben megpróbáltak elrejtőzni. A mostani történet azonban különösen látványos véget ért – a macska megmenekült, a fotel viszont nem élte túl a kalandot. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy lufiként fúvódott fel és majdnem szétrobbant egy kiscica.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!