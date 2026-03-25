Elszabadult a duci macska az állatorvosnál - ez lett a vége

Az eset Overland Park városában történt, ahol a narancsszínű macska – amelyet sokan a rajzfilmfigurához, Garfield-hez hasonlítottak – egy dönthető fotel fém szerkezetébe szorult. Az állat a beszámolók szerint az éves állatorvosi ellenőrzés elől próbált elrejtőzni, amikor beszorult a bonyolult mechanikába - írja a nypost.

Állatorvos elől próbált a macska elbújni, pórul járt.

Beszorult macskához riasztották a tűzoltókat Kansasnben

A helyzet gyorsan veszélyessé vált, mivel a szék belsejében éles rugók és zsanérok vették körül az állatot. A kiérkező tűzoltók óvatosan próbálták kiszabadítani a macskát, miközben folyamatosan nyugtatták. Végül azonban úgy döntöttek, hogy a bútor szétszerelése nélkül nem tudják biztonságosan kiszabadítani az állatot.

A mentés során a fotelt gyakorlatilag darabokra vágták, hogy hozzáférjenek a beszorult cicához.

Az akció sikeres volt: az állat sérülés nélkül megúszta az esetet, és – a történtek ellenére – végül eljutott az állatorvoshoz is.

Kansas firefighters rescue chubby cat trapped in massive recliner while trying to hide from the vet https://t.co/L2wC25cJBF pic.twitter.com/pyC4JwH9bz — New York Post (@nypost) March 25, 2026

Az esetről készült képek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol sokan humorral reagáltak a történtekre. Többen megjegyezték, hogy a macskák gyakran minden eszközt bevetnek, ha állatorvosi látogatásról van szó. Az eset nem egyedülálló: korábban is előfordult már, hogy túlsúlyos macskák szorultak be szűk helyekre, miközben megpróbáltak elrejtőzni. A mostani történet azonban különösen látványos véget ért – a macska megmenekült, a fotel viszont nem élte túl a kalandot. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy lufiként fúvódott fel és majdnem szétrobbant egy kiscica.

