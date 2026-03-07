Nagy a baj, újra terjed a madárinfluenza

Hírlevél
Bács-Kiskun vármegyében egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású vírust, az érintett telep felszámolása folyamatban van. A madárinfluenza miatt a hatóság 3 kilométeres védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési zónát jelölt ki a telep körül.
madárinfluenzanébihmulard kacsa

Kiskunfélegyházán, egy ötezer egyedet számláló mulard kacsa állományban mutatták ki a madárinfluenza vírusát ismét.

A Nébih mulard kacsa állományban mutatta ki a madárinfluenza tüneteit
A Nébih mulard kacsa állományban mutatta ki a madárinfluenza tüneteit
Fotó: Wikipedia

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumának tájékoztatása szerint a madárinfluenza gyanúja a vízfogyasztás csökkenése miatt merült fel. Ezen felül az állatoknál idegrendszeri tünetek jelentkeztek, és az elhullási arány is enyhén megemelkedett. A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és a kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül.

Több vármegyében is megjelent már a madárinfluenza

Hangsúlyozták, hogy a betegség megjelenésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú. 

Az állattartó telepeken elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása. 

A madárinfluenza január elején Csongrád-Csanád vármegyében, Szentesen két hízópulykatartó gazdaságban jelent meg. Később, január végén Békés vármegyében, egy orosházi és egy békésszentandrási telepen, majd pár napra rá Jász-Nagykun Szolnok vármegyében egy tiszaföldvári lúdállományban is kimutatták a vírus jelenlétét. Bács-Kiskun vármegyében először február elején Lakiteleken egy pecsenyekacsa telepen jelent meg a madárinfluenza, majd a hónap végén Csongrád-Csanád vármegyében újra kimutatták a vírus jelenlétét egy zsombói telepen.

 

