67 évesen menyasszonyi ruhában pózol Madonna – brutális fotókkal sokkolt a popkirálynő

A friss fotókon Madonna egy provokatív, mégis elegáns menyasszonyi összeállításban látható: csipkekesztyűt, finom fátylat, fűzős felsőt és harisnyát visel, miközben látványosan megmutatja formás alakját. A képeket pénteken osztotta meg az Instagramon, két nappal azután, hogy a divatház fekete-fehér reklámfilmje is megjelent, amelyben a sztár olaszul énekel egy kisebb közönség előtt. A poszt rövid, de beszédes feliratot kapott: „LA BAMBOLA”, ami olaszul annyit tesz: „A baba” – számolt be a Daily Mail.

Madonna provokatív kampányban vett részt az egyik nagy olasz divatmárka kedvéért – Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Madonna régóta kapcsolatot ápol az olasz divattervező-párossal

A popikon már régóta szoros kapcsolatban áll a legendás olasz divatpárossal, Domenico Dolce és Stefano Gabbana tervezőkkel. Madonna a 2025-ös és a 2026-os kollekciók kampányának is arca lett. A sztár nemrég a Milan Fashion Week egyik bemutatóján is feltűnt. A kifutó első sorában ült párjával, Akeem Morrisszal, közvetlenül a legendás divatszerkesztő, Anna Wintour mellett.

A show alatt több híresség is igyekezett megörökíteni a pillanatot, amikor Madonna megérkezett: a popdíva még Alberto Guerra színésszel is összeölelkezett, akivel nemrég szintén egy Dolce & Gabbana kampányon dolgozott. Madonna és a divatház kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza. Már az 1990-es években is ikonikus együttműködések születtek: a tervezők készítettek fellépőruhát az Erotica korszak turnéjához, valamint a Drowned World Tour jelmezeihez is.

Az új kollekció az énekesnő korai stílusát idézi

A legújabb kollekció egyértelműen Madonna korai stílusát idézi: áttetsző csipkeruhák, hangsúlyos vállú kosztümök és állatmintás darabok uralták a kifutót. A modellek külön a popsztár felé fordulva pózoltak, hogy biztosan észrevegye a látványos darabokat. A show végén a tervezők személyesen mentek oda a „pop királynőjéhez”, hogy megöleljék, majd a kulisszák mögé kísérték.

A 67 éves Madonna ismét minden tekintetet magára vont legfrissebb Instagram-bejegyzésével. Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában pózolt, miközben fiatal párja, Akeem Morris, valamint ikerlányai társaságában osztott meg meghitt és merész pillanatokat.