Meghalt az olasz maffia egyik leghírhedtebb vezetője – brutális bűncselekmények kötődnek a nevéhez

A maffia történetében Benedetto Santapaola, más néven Nitto Santapaola, a szicíliai alvilág egyik kulcsfigurája volt. Az olasz maffia cataniai hálózatának meghatározó maffiavezére a hetvenes évektől emelkedett fel, és később több súlyos bűncselekmény miatt ítélték életfogytiglani börtönre - tájékoztat a BBC.

A maffia egyik legismertebb vezetője, Benedetto Santapaola évtizedeket töltött börtönben - Fotó: Northfoto/Fabrizio Villa/IPA via ZUMA Press /

Ki volt Benedetto Santapaola?

Benedetto Santapaola, akit gyakran Nitto Santapaola néven emlegettek, a szicíliai maffia egyik legbefolyásosabb vezetője volt Catania városában. A hetvenes évektől kezdve egyre nagyobb hatalomra tett szert az olasz maffia szervezetében. A hatóságok szerint Santapaola több erőszakos bűncselekmény irányítója volt, és az alvilágban a „vadász” becenéven ismerték. Évekig bujkált a rendőrség elől, mígnem 1993-ban elfogták egy szicíliai parasztházban. Ezt követően élete végéig börtönben maradt.

A Capaci merénylet az olasz igazságszolgáltatás elleni egyik legsúlyosabb támadás volt. 1992 májusában Palermo közelében autóbomba robbant fel az autópályán, amikor Giovanni Falcone maffiaellenes bíró konvoja haladt arra. A robbanásban Falcone, a felesége és három rendőr életét vesztette. Az esemény megrázta egész Olaszországot, és a hatóságok nagyszabású fellépést indítottak a maffia ellen. Néhány héttel később egy másik ismert bíró, Paolo Borsellino is merénylet áldozata lett.

Milyen bűncselekményekért ítélték el Nitto Santapaolát?

Nitto Santapaola ellen több súlyos bűncselekmény miatt indult eljárás. Elítélték például Pippo Fava újságíró 1984-es meggyilkolásáért.

A bíróság szerint szerepe volt több erőszakos támadásban és merényletben is, köztük a Falcone elleni robbantás megszervezésében. Emiatt végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Santapaolát az úgynevezett 41-bis rezsim alatt tartották fogva, amely szigorú börtönrendszer az olasz maffia vezetőinek elszigetelésére szolgál, hogy ne irányíthassák tovább bűnszervezeteiket a rácsok mögül. Egészségi állapotának romlása miatt később egy milánói kórház börtönrészlegébe szállították, ahol 87 éves korában meghalt.