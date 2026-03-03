Ezért veszélyes a magasan funkcionáló depresszió – mutatjuk a jeleket

A magasan funkcionáló depresszió egyik legfontosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott tünete az, hogy ön nem képes tartósan megélni az örömöt vagy a büszkeséget – még akkor sem, ha jó dolgok történnek. Elér egy célt, dicséretet kap, sikert ér el, mégis rövid időn belül kiüresedik az élmény – írja a HuffPost.
Magasan funkcionáló depresszió: a belső önkritika csapdája
Ez az állapot sokszor úgy jelenik meg, hogy az érintett azonnal lekicsinyli a saját eredményeit:
- „Csak szerencsém volt.”
- „Bárki meg tudta volna csinálni.”
- „Nem is volt nagy dolog.”
A tartós örömtelenség, az érzelmi leválás és az a belső érzés, mintha „csak végigcsinálná a napokat”, klasszikus rejtett depresszió tünet lehet.
További árulkodó jelek
A szakemberek szerint a következő tünetek is a magasan funkcionáló depresszió jelei lehetnek:
- Érzelmi tompaság még pozitív helyzetekben is,
- korábban kedvelt tevékenységek iránti érdeklődés csökkenése,
- állandó belső önkritika,
- perfekcionizmus mint megküzdési stratégia,
- elszigeteltség érzése, miközben látszólag aktív társas élet zajlik.
Sokan a munkába vagy a teljesítménybe menekülnek, így a külső szemlélő számára minden rendben lévőnek tűnik. Ez teszi a magasan funkcionáló depresszió felismerését különösen nehézzé.
Miért veszélyes a rejtett depresszió?
Kezeletlen esetben a magasan funkcionáló depresszió következményei ugyanúgy súlyosak lehetnek, mint a látványosabb depressziós formáké. Idővel megjelenhet a szerhasználat mint menekülési útvonal, kialakulhat tartós kiégés, és a legsúlyosabb esetekben akár öngyilkossági gondolatok is felmerülhetnek.
Mivel az érintett kívülről továbbra is „jól működik”, a környezete gyakran nem érzékeli a belső válság mélységét, ami még inkább fokozhatja az elszigeteltség érzését.
Mit tehet, ha magára ismer?
Ha ön vagy egy hozzátartozója a magasan funkcionáló depresszió tüneteit tapasztalja, az első lépés az őszinte kommunikáció lehet. A sérülékenység vállalása – bármennyire nehéz – támogatást és valódi kapcsolódást hozhat.
A mentális egészség szakember felkeresése kiemelten fontos. Egy terapeuta segíthet:
- az érzelmek tudatosításában
- az idegrendszer szabályozásában
- egészséges megküzdési stratégiák kialakításában
- az önértékelés erősítésében
Bizonyos esetekben antidepresszáns gyógyszerek – például SSRI-k – is szóba jöhetnek, amelyeket pszichiáter írhat fel.
Megtalálhatták a depresszió ellenszerét – tényleg ez lenne a megoldás?
A mentális egészség megőrzése és a depresszió kezelése napjaink egyik legégetőbb kihívása, amely milliókat érint világszerte. Évtizedek óta a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia alkotják a gyógyítás arany standardját, ám egy friss, átfogó kutatás most alapjaiban rengetheti meg ezt az elképzelést. A tudósok ugyanis arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nem csupán kiegészítője lehet a depresszió kezelésének, hanem önálló terápiás eszközként is megállja a helyét.
Már 40 évesen jelentkezhetnek a demencia jelei – ezekre kell odafigyelni, hogy korán elcsípjük a bajt
Sokáig úgy hittük, hogy a demencia egyértelműen a memória romlásával kezdődik; ha valaki nem emlékezett egy névre vagy időpontra, rögtön tudni véltük a felelőst, ám ez most megváltozhat. Az új kutatások ugyanis arra utalnak, hogy a demencia korai jelei akár évekkel korábban is jelentkezhet, mégpedig hangulati változások formájában.
Joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.