Ezért veszélyes a magasan funkcionáló depresszió – mutatjuk a jeleket

A magasan funkcionáló depresszió egyik legfontosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott tünete az, hogy ön nem képes tartósan megélni az örömöt vagy a büszkeséget – még akkor sem, ha jó dolgok történnek. Elér egy célt, dicséretet kap, sikert ér el, mégis rövid időn belül kiüresedik az élmény – írja a HuffPost.

A magasan funkcionáló depresszió gyakran siker és produktivitás mögé rejtőzik Fotó:Illusztráció/Unplash

Magasan funkcionáló depresszió: a belső önkritika csapdája

Ez az állapot sokszor úgy jelenik meg, hogy az érintett azonnal lekicsinyli a saját eredményeit:

„Csak szerencsém volt.”

„Bárki meg tudta volna csinálni.”

„Nem is volt nagy dolog.”

A tartós örömtelenség, az érzelmi leválás és az a belső érzés, mintha „csak végigcsinálná a napokat”, klasszikus rejtett depresszió tünet lehet.

További árulkodó jelek

A szakemberek szerint a következő tünetek is a magasan funkcionáló depresszió jelei lehetnek:

Érzelmi tompaság még pozitív helyzetekben is,

korábban kedvelt tevékenységek iránti érdeklődés csökkenése,

állandó belső önkritika,

perfekcionizmus mint megküzdési stratégia,

elszigeteltség érzése, miközben látszólag aktív társas élet zajlik.

Sokan a munkába vagy a teljesítménybe menekülnek, így a külső szemlélő számára minden rendben lévőnek tűnik. Ez teszi a magasan funkcionáló depresszió felismerését különösen nehézzé.

Miért veszélyes a rejtett depresszió?

Kezeletlen esetben a magasan funkcionáló depresszió következményei ugyanúgy súlyosak lehetnek, mint a látványosabb depressziós formáké. Idővel megjelenhet a szerhasználat mint menekülési útvonal, kialakulhat tartós kiégés, és a legsúlyosabb esetekben akár öngyilkossági gondolatok is felmerülhetnek.

Mivel az érintett kívülről továbbra is „jól működik”, a környezete gyakran nem érzékeli a belső válság mélységét, ami még inkább fokozhatja az elszigeteltség érzését.

Mit tehet, ha magára ismer?

Ha ön vagy egy hozzátartozója a magasan funkcionáló depresszió tüneteit tapasztalja, az első lépés az őszinte kommunikáció lehet. A sérülékenység vállalása – bármennyire nehéz – támogatást és valódi kapcsolódást hozhat.

A mentális egészség szakember felkeresése kiemelten fontos. Egy terapeuta segíthet:

az érzelmek tudatosításában

az idegrendszer szabályozásában

egészséges megküzdési stratégiák kialakításában

az önértékelés erősítésében

Bizonyos esetekben antidepresszáns gyógyszerek – például SSRI-k – is szóba jöhetnek, amelyeket pszichiáter írhat fel.