Történelmi pillanatot figyeltek meg: megszületett az univerzum egyik legextrémebb égiteste

A kutatóknak először sikerült közvetlenül megfigyelniük egy rendkívül szélsőséges kozmikus objektum, egy magnetár létrejöttét. Ez az égitest rendkívül sűrű: tömege körülbelül 500 ezer Föld tömegével egyenlő, miközben átmérője mindössze körülbelül 19 kilométer – írja a DailyMail.

Hihetetlen felfedezés: tudósok először figyelték meg egy magnetár születését (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A magnetárok a neutroncsillagok egyik különleges típusát alkotják. A neutroncsillagok akkor jönnek létre, amikor egy nagy tömegű csillag élete végén szupernóva-robbanással felrobban, és a csillag magja saját gravitációja alatt összeomlik. Az így keletkező égitest rendkívül sűrű, és főként egymáshoz rendkívül közel préselődött neutronokból áll.

Mi teszi különlegessé a magnetárt?

A magnetárok abban különböznek más neutroncsillagoktól, hogy az univerzum legerősebb ismert mágneses terével rendelkeznek. Míg a Föld mágneses terének erőssége körülbelül 1 Gauss, addig egy magnetár mágneses tere elérheti az egymillió milliárd Gauss értéket.

Ez a rendkívüli erősség teszi a magnetárokat az univerzum egyik legszélsőségesebb fizikai tulajdonságokkal rendelkező objektumává.

Több mint 200 napon át vizsgálták a szupernóvát

A kutatók egy rendkívül fényes szupernóvát, az SN 2024afav jelű robbanást tanulmányozták több mint 200 napon keresztül.

Normális esetben egy szupernóva a legnagyobb fényességének elérése után fokozatosan halványul. Az SN 2024afav azonban szokatlan módon viselkedett: a halványodás során kisebb fényvillanások jelentek meg, mintha a csillag fénye pulzálna. Ez a jelenség arra utalt, hogy a robbanás után egy különleges kozmikus objektum, egy magnetár jöhetett létre, amit a megfigyelések megerősítettek.

“Very rare” could actually be considered an understatement. The first time this happened – as far as we know – it gave rise to the very first complex life by birthing mitochondria. Since then, it’s happened twice more, including over a billion years ago, marking the dawn of plant… — All day Astronomy (@forallcurious) January 9, 2026

Még mindig tud meglepetést okozni a 3I/ATLAS üstökös

Az univerzum végtelen tere folyamatosan meglepetéseket tartogat számunkra, és a 3I/ATLAS üstökös sem kivétel ez alól. Ez a különleges égitest ugyanis nemcsak lenyűgöző látványt nyújt az égbolton, hanem rendkívüli kémiai tulajdonságokkal is rendelkezik. A kutatók döbbenetes felfedezést tettek: az üstökös valóságos alkoholgyárat működtet a világűr hideg, légüres terében.