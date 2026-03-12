Történelmi pillanatot figyeltek meg: megszületett az univerzum egyik legextrémebb égiteste

A kutatóknak először sikerült közvetlenül megfigyelniük egy rendkívül szélsőséges kozmikus objektum, egy magnetár létrejöttét. Ez az égitest rendkívül sűrű: tömege körülbelül 500 ezer Föld tömegével egyenlő, miközben átmérője mindössze körülbelül 19 kilométer – írja a DailyMail.
A magnetárok a neutroncsillagok egyik különleges típusát alkotják. A neutroncsillagok akkor jönnek létre, amikor egy nagy tömegű csillag élete végén szupernóva-robbanással felrobban, és a csillag magja saját gravitációja alatt összeomlik. Az így keletkező égitest rendkívül sűrű, és főként egymáshoz rendkívül közel préselődött neutronokból áll.
Mi teszi különlegessé a magnetárt?
A magnetárok abban különböznek más neutroncsillagoktól, hogy az univerzum legerősebb ismert mágneses terével rendelkeznek. Míg a Föld mágneses terének erőssége körülbelül 1 Gauss, addig egy magnetár mágneses tere elérheti az egymillió milliárd Gauss értéket.
Ez a rendkívüli erősség teszi a magnetárokat az univerzum egyik legszélsőségesebb fizikai tulajdonságokkal rendelkező objektumává.
Több mint 200 napon át vizsgálták a szupernóvát
A kutatók egy rendkívül fényes szupernóvát, az SN 2024afav jelű robbanást tanulmányozták több mint 200 napon keresztül.
Normális esetben egy szupernóva a legnagyobb fényességének elérése után fokozatosan halványul. Az SN 2024afav azonban szokatlan módon viselkedett: a halványodás során kisebb fényvillanások jelentek meg, mintha a csillag fénye pulzálna. Ez a jelenség arra utalt, hogy a robbanás után egy különleges kozmikus objektum, egy magnetár jöhetett létre, amit a megfigyelések megerősítettek.
