Spanyol nyaralás? Fertőzés miatt aggódhatnak a turisták

A spanyol egészségügyi hatóságok 2026. február 18-ig 84 igazolt fertőzésről számoltak be, amelyek közül 36 esetben a MPXV clade Ib törzs jelenlétét mutatták ki. A jelentések szerint a fertőzöttek jelentős része olyan férfi, aki férfiakkal létesített szexuális kapcsolatot, ezért a szexuális úton terjedő fertőzések megelőzése utazás alatt kiemelten fontos – írja a DailyMail.

A majomhimlő terjedése miatt figyelmeztetik a Spanyolországba utazókat – fokozott óvatosságot kérnek a hatóságok Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Majomhimlő Spanyolországban – mit kell tudnia a fertőzésről?

A lappangási idő majomhimlő esetén 5–21 nap is lehet. A tünetek jellemzően:

Láz,

fejfájás,

izomfájdalom,

kimerültség,

duzzadt nyirokcsomók,

kiütések, fájdalmas fekélyek vagy folyadékkal telt hólyagok.

A WHO szerint a kisgyermekek, várandós nők és legyengült immunrendszerű személyek fokozottan veszélyeztetettek.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint eddig összesen 255 esetet jelentettek 10 európai országban, de Spanyolországban a legtöbb a majomhimlő fertőzés az EU-n belül.

Hogyan előzhető meg a majomhimlő fertőzés utazás alatt?

Az egészségügyi ajánlások szerint:

Érdemes felvennie az mpox elleni oltást, amennyiben azt felajánlják önnek. Kiemelten fontos a rendszeres, alapos kézmosás szappannal, illetve alkoholos kézfertőtlenítő használata, különösen utazás során. Hazatérést követően három héten át figyelje magán az esetleges tüneteket. Szexuális kapcsolat előtt javasolt őszintén beszélni partnerével az egészségi állapotról, és új partner esetén különösen körültekintően eljárni. Amennyiben tüneteket észlel, kerülje az intim érintkezést mindaddig, amíg orvos nem vizsgálja meg, és nem erősíti meg, hogy nem fertőző.

Amit kerülni kell:

Ne osszon meg ágyneműt vagy törölközőt másokkal!

Ne kerüljön 1 méteren belüli szoros kontaktusba fertőzött személlyel!

Ne érintkezzen vad vagy kóbor állatokkal Közép- vagy Kelet-Afrikában!

Ne fogyasszon vadállatok húsát az érintett térségekben!

Új, veszélyes vírusok fenyegetik a világot

A világ egyre közelebb kerülhet egy újabb globális egészségügyi válsághoz, miközben több veszélyes kórokozó gyorsan terjed. A szakértők szerint a vírus új, mutálódó változatai akár egy 2026-os világjárványt is elindíthatnak.