Megtalálhatták a rettegett kórokozó gyenge pontját

A malária azért kiemelten veszélyes, mert a Plasmodium-paraziták gyorsan szaporodnak emberben és szúnyogban is. A kutatók egy olyan fehérjét találtak, amely nélkül a kórokozó képtelen lezárni az életciklusát, így gyorsulhat az új gyógyszerek fejlesztése – írja a Sciencedaily.com.

A malária még mindig a világ egyik leghalálosabb fertőző betegsége (illusztráció) Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Malária: legyőzhetővé vált a halálos kór

A malária még mindig a világ egyik leghalálosabb fertőző betegsége, mert a Plasmodium-paraziták villámgyorsan szaporodnak az emberi szervezetben és a szúnyogokban is. Most egy nemzetközi kutatócsoport olyan gyenge pontra bukkant, ami új gyógyszerek fejlesztését gyorsíthatja fel: azonosítottak egy fehérjét, amely nélkül a kórokozó képtelen végigvinni az életciklusát.

A kulcsszereplő az Aurora kinase 1, röviden ARK1.

Ez a fehérje a parazita különösen szokatlan sejtosztódása során afféle „forgalomirányítóként” működik: megszervezi az osztódási orsót, vagyis azt a sejtszerkezetet, amely szétválasztja a genetikai anyagot, hogy új parazitasejtek jöhessenek létre.

A kutatók laboratóriumi kísérletekben kikapcsolták az ARK1-et, és a parazita fejlődése gyakorlatilag összeomlott. Nem épültek fel rendesen az orsók, a sejtosztódás hibássá vált, a kórokozó nem tudott megfelelően replikálódni.

A következmény különösen fontos: a parazita nem tudott teljesen kifejlődni sem emberben, sem szúnyogban, így megszakadt az a lánc, amely a malária terjedését fenntartja. A kutatók szerint az áttörés egyik nagy előnye, hogy a parazita „Aurora” rendszere jelentősen eltér az emberi sejtek megfelelő fehérjéitől. Ez esélyt ad arra, hogy célzott, a parazitát támadó, a beteget kímélő gyógyszerek szülessenek.

