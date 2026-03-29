Meddig jó a maradék étel? Akár meg is mérgezheted magad

A maradék étel meddig jó kérdésre nincs egyetlen válasz, mert minden étel másképp viselkedik a hűtőben. Ami közös: ha túl sokáig marad szobahőmérsékleten, a baktériumok gyorsan elszaporodnak – írja a DailyMail.
Maradék étel meddig jó – a kétórás szabály, amit sokan megszegnek
A leggyakoribb hiba az, hogy az ételt nem teszik be időben a hűtőbe. Az úgynevezett „kétórás szabály” kulcsfontosságú — ennyi időn belül hűteni kell az ételt.
Hideg pizza és készételek – nem olyan ártatlanok, mint hinné
A hideg pizza sokak kedvence, de komoly veszélyt rejthet. A fűszerek és feltétek baktériumokat hordozhatnak, amelyek gyorsan elszaporodnak, ha az étel kint marad.
Ha nem kerül hűtőbe 2 órán belül:
- másnap már nem biztonságos
- akkor sem, ha jól néz ki vagy jó az illata
A hideg pizza ételmérgezés kockázata jóval magasabb, mint sokan gondolják.
Főtt csirke – gyorsan romló maradék, amit sokan túl sokáig tartanak
A főtt csirke különösen érzékeny étel, mert magas a víztartalma és tápanyagban gazdag, így ideális a baktériumok szaporodásához.
A főtt csirke meddig jó hűtőben kérdésre a szakértők egyértelmű választ adnak: megfelelő tárolás mellett legfeljebb 3 napig biztonságos.
Szabályok:
- legfeljebb 2 órát maradhat szobahőmérsékleten
- hűtőben maximum 3 napig tárolható
- ha nem volt teljesen átsütve → nem szabad elfogyasztani
Rizses ételek – az egyik legnagyobb veszélyforrás
A rizs különösen kockázatos, mert egy baktérium spórái a főzést is túlélhetik. Ha az étel több mint két órát áll szobahőn, gyorsan elszaporodhatnak benne a kórokozók. Hűtőben sem érdemes sokáig tartani, mert már egy nap után nő az ételmérgezés esélye, ami hirtelen hányást vagy hasmenést okozhat.
Konzerv maradékok – nem mindegy, mit és meddig tárol
A savas ételek, például a paradicsomos készítmények tovább elállnak, akár több napig is. Az alacsony savtartalmú ételek, mint a húsok vagy zöldségek viszont gyorsabban romlanak, ezért csak rövid ideig biztonságosak. Fontos, hogy felbontás után mindig lefedve, hűtőben tárolja őket.
Összegzés – ezt jegyezze meg
A maradék étel meddig jó leginkább azon múlik, milyen gyorsan kerül hűtőbe. Az ételt két órán belül le kell hűteni, a pizza általában két napig, a csirke három napig tartható el, a rizs viszont már egy nap után kockázatos lehet. Ha bármi gyanús, inkább ne fogyassza el.
