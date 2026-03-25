Marilyn Monroe

Új bizonyíték boríthat mindent Marilyn Monroe halála ügyében

47 perce
Hat évtizeddel a tragédia után is új fordulatot vett Marilyn Monroe rejtélyes esete. A Marilyn Monroe halála körüli kérdések ismét előtérbe kerültek: egy volt rendőrnyomozó szerint nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt, és a háttérben egy rendkívül befolyásos politikus állhatott.
Marilyn Monroeügyfordulathalál

1962. augusztus 5-én hajnalban találták meg a 36 éves filmsztárt Los Angeles-i otthonában. A beszámolók szerint meztelenül, arccal lefelé feküdt az ágyán, a szobában pedig gyógyszeres üvegek hevertek. A hivatalos boncolási jegyzőkönyv szerint Marilyn Monroe halála nagy mennyiségű altató bevételével hozható összefüggésbe, az ügyet pedig öngyilkosságként zárták le, és évtizedeken át ez számított a végleges magyarázatnak – írja a Daily Mail

Marilyn Monroe halála máig rejtélyes – Fotó: METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES / Collection ChristopheL via AFP
Fotó: METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

Marilyn Monroe halála: új szemtanú jelentkezett

Most azonban az egykori Los Angeles-i nyomozó, Mike Rothmiller azt állítja: az igazság egészen más lehet. Szerinte több olyan bizonyíték is előkerült, amely megkérdőjelezi a hivatalos verziót. Ezek között szerepel egy állítólagos, rég elveszett napló, valamint titkos dokumentumok, telefonlehallgatási jegyzőkönyvek és megfigyelési felvételek, amelyek szerinte arra utalnak, hogy Monroe halála nem volt véletlen. 

A nyomozó azt is állítja, hogy egy halálos ágyi vallomás során egy Kennedyhez köthető személy arról beszélt: szemtanúja volt a színésznő halálának.

A legmegdöbbentőbb állítás szerint a történetben szerepet játszhatott Robert F. Kennedy is, aki akkoriban az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb embere volt. A volt nyomozó szerint az újonnan előkerült információk indokolttá teszik az ügy újbóli kivizsgálását, és azt hangsúlyozza, hogy ennyi év után is szükség van az igazság feltárására.

Bár a hivatalos álláspont továbbra is az öngyilkosság, az új elmélet ismét felkorbácsolta az indulatokat, és újra reflektorfénybe helyezte Hollywood egyik legnagyobb rejtélyét. Monroe halála körül már korábban is számos összeesküvés-elmélet látott napvilágot, ám ezek eddig nem vezettek hivatalos újranyitáshoz. A kérdés azonban továbbra is adott: valóban önkezével vetett véget életének a világsztár, vagy egy gondosan eltussolt bűncselekmény áldozata lett.

Tragédiák sorozata vezetett a szexszimbólum Marilyn Monroe halálához

Minden idők egyik legszebb nőjének tartják Marilyn Monroe-t, azonban a férfiakat mágnesként vonzó mosoly feldolgozatlan traumákat rejtegetett, melyek felszínre törve végzetes tragédiát idéztek elő.

Hatalmas a botrány Marilyn Monroe ikonikus háza körül

Marilyn Monroe egykori otthonát hivatalosan is műemlékké nyilvánították. Jelenlegi tulajdonosai azonban beperelték a városházát, mert felháborodtak a döntésen.

 

 

 

