Piramist találtak a Marson? – egyesek szerint egy ősi civilizáció nyomaira bukkantak

A vitát egy több mint 20 éves felvétel indította el, amelyet a NASA készített még 2001-ben a Mars Global Surveyor-szondával. A képeken egy furcsa, három oldalú formáció látható, amely sokak szerint kísértetiesen hasonlít egy egyiptomi piramisra. A felvételt Keith Laney kutató vette észre, aki szerint ha ezt a Földön találnánk, azonnal ásatások kezdődnének, számolt be a Daily Mail.
A képződmény a Mars egy gigantikus kanyonjának a mélyén van
A különös alakzat a Candor Chasma területén található, amely a hatalmas Valles Marineris része. Ez a kanyonrendszer:
- a Naprendszer egyik legnagyobbja
- több ezer kilométer hosszú
- extrém sziklafalakkal és omlásokkal tarkított
A tudósok szerint ezek a körülmények könnyen létrehozhatnak szabályosnak tűnő formákat. A „piramist” több űreszköz is megfigyelte, köztük a Mars Reconnaissance Orbiter elnevezésű űrszonda is. Egyes kutatók szerint a forma túl szabályos ahhoz, hogy véletlen legyen.
George Haas Mars-kutató például úgy véli:
Nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megkülönböztessük a sziklát egy szobortól.
Egy tanulmányban azt állította, hogy a képződmény geometriája és szimmetriája akár mesterséges eredetre is utalhat.
A NASA szerint nincs itt semmi látnivaló
A NASA azonban jóval visszafogottabb. A hivatalos álláspont szerint a „piramis” természetes geológiai képződmény, amely:
- erózió
- földcsuszamlások
- rétegzett kőzetek
- hatására jött létre.
Az ilyen jelenségeket gyakran nevezik „pareidoliának” – amikor az emberi agy ismerős formákat lát bele véletlenszerű mintákba.
CIA-dokumentumok is olajat öntöttek a tűzre
A történet azonban itt nem ér véget. A 2025 végén nyilvánosságra került iratok szerint az Egyesült Államok hírszerző szolgálata, a CIA a hidegháború idején különös kísérleteket végzett a Marssal kapcsolatban a Project Stargate elnevezésű titkos amerikai program keretében.
A program során állítólag:
- „tudati utazással” vizsgálták a bolygót
- egy tesztalany piramisszerű építményt látott
- egykori civilizáció nyomairól számolt be
Egy résztvevő így fogalmazott: „Úgy nézett ki… mintha egy piramis lenne.” Egy volt CIA-ügynök, Joe McMoneagle még tovább ment. Szerinte a Marson hatalmas piramisok lehetnek, amelyek „óriási termekkel” rendelkeznek és akár nagyobbak is lehetnek az egyiptomiaknál. Fontos azonban: ezek az állítások nem bizonyítottak, és tudományosan erősen vitatottak.
Akkor most mi az igazság?
A jelenlegi tudományos álláspont egyértelmű:
- nincs bizonyíték arra, hogy a Marson valaha fejlett civilizáció létezett volna
- a „piramis” nagy valószínűséggel természetes képződmény
Ugyanakkor a különös formák és a hiányos adatok miatt a téma továbbra is izgatja a kutatókat és az internetet egyaránt.
A Mars légköri jelenségei továbbra is a tudományos kutatások középpontjában állnak. Friss eredmény, hogy először sikerült minden kétséget kizáróan villámlást észlelni a Marson. Bár a kutatók már korábban is sejtették, hogy lehetnek elektromos kisülések a vörös bolygón, a NASA MAVEN űrszondája által 2015-ben rögzített adatok most végre kézzelfogható bizonyítékot szolgáltattak a jelenség létezésére.
Sokak szerint az emberiség visszafordíthatatlanul feléli a földi erőforrásait, ezért csak egy új bolygó jelentheti a túlélést az emberi civilizáció számára. A NASA már 2035-ben embert akar küldeni a Marsra, és az asztronauták akár 500 napot is ott tölthetnek majd. Az első Mars-lakók azonban csak űrruhában sétálhatnak a Marson, mert a hozzánk legközelebbi bolygónak nincs a földihez hasonló légköre. A hosszú távú megoldást a terraformálás jelenti, és ebben a mikrobáknak lesz nagy szerepük.