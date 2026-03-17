Piramist találtak a Marson? – egyesek szerint egy ősi civilizáció nyomaira bukkantak

Újra felrobbantotta az internetet egy különös felvétel. Sokak szerint egy hatalmas, háromszög alakú piramis látható a Marson. A felfedezés újraélesztette az egyik legnagyobb kérdést: létezhetett valaha egy fejlett civilizáció a vörös bolygón?
A vitát egy több mint 20 éves felvétel indította el, amelyet a NASA készített még 2001-ben a Mars Global Surveyor-szondával. A képeken egy furcsa, három oldalú formáció látható, amely sokak szerint kísértetiesen hasonlít egy egyiptomi piramisra. A felvételt Keith Laney kutató vette észre, aki szerint ha ezt a Földön találnánk, azonnal ásatások kezdődnének, számolt be a Daily Mail.

Egyesek szerint ez a piramisszerű képződmény a Marson egy ősi civilizáció létezésére utalhat – Fotó: NASA / JPL / University of Arizona

A képződmény a Mars egy gigantikus kanyonjának a mélyén van

A különös alakzat a Candor Chasma területén található, amely a hatalmas Valles Marineris része. Ez a kanyonrendszer:

  • a Naprendszer egyik legnagyobbja
  • több ezer kilométer hosszú
  • extrém sziklafalakkal és omlásokkal tarkított

A tudósok szerint ezek a körülmények könnyen létrehozhatnak szabályosnak tűnő formákat. A „piramist” több űreszköz is megfigyelte, köztük a Mars Reconnaissance Orbiter elnevezésű űrszonda is. Egyes kutatók szerint a forma túl szabályos ahhoz, hogy véletlen legyen.

George Haas Mars-kutató például úgy véli:

Nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megkülönböztessük a sziklát egy szobortól.

Egy tanulmányban azt állította, hogy a képződmény geometriája és szimmetriája akár mesterséges eredetre is utalhat.

A NASA szerint nincs itt semmi látnivaló

A NASA azonban jóval visszafogottabb. A hivatalos álláspont szerint a „piramis” természetes geológiai képződmény, amely:

  • erózió
  • földcsuszamlások
  • rétegzett kőzetek
  • hatására jött létre.

Az ilyen jelenségeket gyakran nevezik „pareidoliának” – amikor az emberi agy ismerős formákat lát bele véletlenszerű mintákba.

CIA-dokumentumok is olajat öntöttek a tűzre

A történet azonban itt nem ér véget. A 2025 végén nyilvánosságra került iratok szerint az Egyesült Államok hírszerző szolgálata, a CIA a hidegháború idején különös kísérleteket végzett a Marssal kapcsolatban a Project Stargate elnevezésű titkos amerikai program keretében.

A program során állítólag:

  • „tudati utazással” vizsgálták a bolygót
  • egy tesztalany piramisszerű építményt látott
  • egykori civilizáció nyomairól számolt be

Egy résztvevő így fogalmazott: „Úgy nézett ki… mintha egy piramis lenne.” Egy volt CIA-ügynök, Joe McMoneagle még tovább ment. Szerinte a Marson hatalmas piramisok lehetnek, amelyek „óriási termekkel” rendelkeznek és akár nagyobbak is lehetnek az egyiptomiaknál. Fontos azonban: ezek az állítások nem bizonyítottak, és tudományosan erősen vitatottak.

Akkor most mi az igazság?

A jelenlegi tudományos álláspont egyértelmű:

  • nincs bizonyíték arra, hogy a Marson valaha fejlett civilizáció létezett volna
  • a „piramis” nagy valószínűséggel természetes képződmény

Ugyanakkor a különös formák és a hiányos adatok miatt a téma továbbra is izgatja a kutatókat és az internetet egyaránt.

Olyat láttak a Marson, amire a tudósok sem voltak felkészülve

A Mars légköri jelenségei továbbra is a tudományos kutatások középpontjában állnak. Friss eredmény, hogy először sikerült minden kétséget kizáróan villámlást észlelni a Marson. Bár a kutatók már korábban is sejtették, hogy lehetnek elektromos kisülések a vörös bolygón, a NASA MAVEN űrszondája által 2015-ben rögzített adatok most végre kézzelfogható bizonyítékot szolgáltattak a jelenség létezésére.

Lehet, hogy mégsem halunk ki? Ezek a mikrobák menthetik meg az emberiséget

Sokak szerint az emberiség visszafordíthatatlanul feléli a földi erőforrásait, ezért csak egy új bolygó jelentheti a túlélést az emberi civilizáció számára. A NASA már 2035-ben embert akar küldeni a Marsra, és az asztronauták akár 500 napot is ott tölthetnek majd. Az első Mars-lakók azonban csak űrruhában sétálhatnak a Marson, mert a hozzánk legközelebbi bolygónak nincs a földihez hasonló légköre. A hosszú távú megoldást a terraformálás jelenti, és ebben a mikrobáknak lesz nagy szerepük.

 

 

