Piramist találtak a Marson? – egyesek szerint egy ősi civilizáció nyomaira bukkantak

A vitát egy több mint 20 éves felvétel indította el, amelyet a NASA készített még 2001-ben a Mars Global Surveyor-szondával. A képeken egy furcsa, három oldalú formáció látható, amely sokak szerint kísértetiesen hasonlít egy egyiptomi piramisra. A felvételt Keith Laney kutató vette észre, aki szerint ha ezt a Földön találnánk, azonnal ásatások kezdődnének, számolt be a Daily Mail.

Egyesek szerint ez a piramisszerű képződmény a Marson egy ősi civilizáció létezésére utalhat – Fotó: NASA / JPL / University of Arizona

A képződmény a Mars egy gigantikus kanyonjának a mélyén van

A különös alakzat a Candor Chasma területén található, amely a hatalmas Valles Marineris része. Ez a kanyonrendszer:

a Naprendszer egyik legnagyobbja

több ezer kilométer hosszú

extrém sziklafalakkal és omlásokkal tarkított

A tudósok szerint ezek a körülmények könnyen létrehozhatnak szabályosnak tűnő formákat. A „piramist” több űreszköz is megfigyelte, köztük a Mars Reconnaissance Orbiter elnevezésű űrszonda is. Egyes kutatók szerint a forma túl szabályos ahhoz, hogy véletlen legyen.

George Haas Mars-kutató például úgy véli:

Nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megkülönböztessük a sziklát egy szobortól.

Egy tanulmányban azt állította, hogy a képződmény geometriája és szimmetriája akár mesterséges eredetre is utalhat.

A NASA szerint nincs itt semmi látnivaló

A NASA azonban jóval visszafogottabb. A hivatalos álláspont szerint a „piramis” természetes geológiai képződmény, amely:

erózió

földcsuszamlások

rétegzett kőzetek

hatására jött létre.

Az ilyen jelenségeket gyakran nevezik „pareidoliának” – amikor az emberi agy ismerős formákat lát bele véletlenszerű mintákba.

CIA-dokumentumok is olajat öntöttek a tűzre

A történet azonban itt nem ér véget. A 2025 végén nyilvánosságra került iratok szerint az Egyesült Államok hírszerző szolgálata, a CIA a hidegháború idején különös kísérleteket végzett a Marssal kapcsolatban a Project Stargate elnevezésű titkos amerikai program keretében.

A program során állítólag:

„tudati utazással” vizsgálták a bolygót

egy tesztalany piramisszerű építményt látott

egykori civilizáció nyomairól számolt be

Egy résztvevő így fogalmazott: „Úgy nézett ki… mintha egy piramis lenne.” Egy volt CIA-ügynök, Joe McMoneagle még tovább ment. Szerinte a Marson hatalmas piramisok lehetnek, amelyek „óriási termekkel” rendelkeznek és akár nagyobbak is lehetnek az egyiptomiaknál. Fontos azonban: ezek az állítások nem bizonyítottak, és tudományosan erősen vitatottak.