Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Totál elmentek otthonról: Zelenszkij nukleáris fegyvert szeretne

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

egyiptom

Szenzációs felfedezés: létezik egy második szfinx és egy föld alatti város is?

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb elképesztő állítás borzolja a kedélyeket Egyiptomban a gízai piramisok környékén végzett föld alatti vizsgálatok után. A második szfinx lehetősége azért robbant nagyot, mert a kutatók szerint nemcsak egy újabb monumentális alakzat, hanem egy hatalmas föld alatti megastruktúra nyomai is kirajzolódhattak a szkennelésekben.
egyiptomSzfinxrejtély

A második szfinx ötlete egy olasz kutatócsoport radaros vizsgálatai után került ismét reflektorfénybe, miután a Gízai-fennsík alatt szerintük szabályos, szimmetrikus mintázatok, függőleges aknák és vízszintes járatok rajzolódtak ki. A kutatók azt állítják, hogy a jelek akár egy, a Szfinx méretéhez hasonló, eltemetett struktúrára is utalhatnak, sőt a gízai piramisok föld alatti város elmélete is új lendületet kapott –írja a Ladbible.

A második szfinx lehetősége új lendületet kapott, miután a szkennelések szerint hatalmas föld alatti megastruktúra rejtőzhet a Gízai-fennsík alatt Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A második szfinx mellett föld alatti megastruktúra is rejtőzhet

A kutatók szerint a Nagy Piramis és a Szfinx környezetében végzett vizsgálatok olyan szimmetrikus eltéréseket mutattak, amelyek alapján felmerült: egy második szfinx Egyiptomban valóban létezhetett, és ma is a föld alatt rejtőzhet. A radarjelekből készült elemzések szerint a felszín alatt nemcsak elszórt üregek, hanem összetettebb, egymással összefüggő struktúrák is lehetnek.

A szenzációs bejelentés azonban erős kritikákat kapott. Több ismert szakértő és korábbi egyiptomi illetékes is kétségbe vonta a módszert és az értelmezést, szerintük a jelenlegi adatok messze nem bizonyítják sem a második szfinx felfedezése, sem egy föld alatti megastruktúra Gízában elméletét. Vagyis egyelőre inkább egy látványos, de erősen vitatott felvetésről van szó, mintsem bizonyított régészeti áttörésről.

Rejtélyes lelet bukkant elő a tenger mélyéről Egyiptom partjainál

Az ókori Egyiptom nem csak a sivatag, a piramisok és a Nílus története. A part menti vizek tükre alatt egész városok és szentélyek pihennek, amelyeket földrengések, talajsüllyedés és hirtelen áradások nyeltek el. Most egy új, lélegzetelállító lelet került elő: egy rejtélyes szfinx, amely mintegy kétezer éven át rejtőzött a hullámok alatt.

Elképesztő felfedezés: nem ember alkotta az egyiptomi szfinxet

A piramisokhoz hasonlóan a gízai nagy szfinxet is olyan rejtélyek övezik, amelyek évszázadok óta foglalkoztatják a régészeket. Az egyik titok, hogy miként tudtak az emberek ilyen grandiózus építményt létrehozni. Egy kutatás most arra jutott, hogy segítséget kaptak, nem is akármitől: a széltől. Az emlékmű építésének idején uralkodó időjárási viszonyok reprodukálása után a kutatók megállapították, hogy a szobor alapformája erózió útján jött létre, és csak a finomabb részleteken dolgoztak emberek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!