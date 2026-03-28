Szenzációs felfedezés: létezik egy második szfinx és egy föld alatti város is?

A második szfinx ötlete egy olasz kutatócsoport radaros vizsgálatai után került ismét reflektorfénybe, miután a Gízai-fennsík alatt szerintük szabályos, szimmetrikus mintázatok, függőleges aknák és vízszintes járatok rajzolódtak ki. A kutatók azt állítják, hogy a jelek akár egy, a Szfinx méretéhez hasonló, eltemetett struktúrára is utalhatnak, sőt a gízai piramisok föld alatti város elmélete is új lendületet kapott –írja a Ladbible.

A második szfinx lehetősége új lendületet kapott, miután a szkennelések szerint hatalmas föld alatti megastruktúra rejtőzhet a Gízai-fennsík alatt Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A második szfinx mellett föld alatti megastruktúra is rejtőzhet

A kutatók szerint a Nagy Piramis és a Szfinx környezetében végzett vizsgálatok olyan szimmetrikus eltéréseket mutattak, amelyek alapján felmerült: egy második szfinx Egyiptomban valóban létezhetett, és ma is a föld alatt rejtőzhet. A radarjelekből készült elemzések szerint a felszín alatt nemcsak elszórt üregek, hanem összetettebb, egymással összefüggő struktúrák is lehetnek.

A SECOND Sphinx detected in Egypt as scans hint at 'underground megastructure' https://t.co/kSonYLl7HK — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 26, 2026

A szenzációs bejelentés azonban erős kritikákat kapott. Több ismert szakértő és korábbi egyiptomi illetékes is kétségbe vonta a módszert és az értelmezést, szerintük a jelenlegi adatok messze nem bizonyítják sem a második szfinx felfedezése, sem egy föld alatti megastruktúra Gízában elméletét. Vagyis egyelőre inkább egy látványos, de erősen vitatott felvetésről van szó, mintsem bizonyított régészeti áttörésről.

Rejtélyes lelet bukkant elő a tenger mélyéről Egyiptom partjainál

Az ókori Egyiptom nem csak a sivatag, a piramisok és a Nílus története. A part menti vizek tükre alatt egész városok és szentélyek pihennek, amelyeket földrengések, talajsüllyedés és hirtelen áradások nyeltek el. Most egy új, lélegzetelállító lelet került elő: egy rejtélyes szfinx, amely mintegy kétezer éven át rejtőzött a hullámok alatt.

Elképesztő felfedezés: nem ember alkotta az egyiptomi szfinxet

A piramisokhoz hasonlóan a gízai nagy szfinxet is olyan rejtélyek övezik, amelyek évszázadok óta foglalkoztatják a régészeket. Az egyik titok, hogy miként tudtak az emberek ilyen grandiózus építményt létrehozni. Egy kutatás most arra jutott, hogy segítséget kaptak, nem is akármitől: a széltől. Az emlékmű építésének idején uralkodó időjárási viszonyok reprodukálása után a kutatók megállapították, hogy a szobor alapformája erózió útján jött létre, és csak a finomabb részleteken dolgoztak emberek.