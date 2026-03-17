Egy korszak vége: meghalt a hollywoodi színészlegenda

89 éves korában elhunyt Matt Clark, a Vissza a jövőbe színésze. A veterán színész pályafutása során Hollywood egyik legelismertebb karakterszínészévé vált, családja szerint mindig a szakmáját szerette, nem a csillogást, és „úgy élt, ahogy akart” – írja a Sun.

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Matt Clark, a karakterek mestere a filmvásznon

Matt Clark a Vissza a jövőbe III-ban Chester, a csapos szerepét alakította, Michael J. Fox és Christopher Lloyd oldalán. Karrierje során olyan hollywoodi legendákkal dolgozott együtt, mint Clint Eastwood, John Wayne, Robert Redford vagy Paul Newman, és számos emlékezetes szerepet játszott a Forró éjszakák, Jeremiah Johnson, Aki legyőzte a törvényt és a Pat Garrett és Billy, a kölyök című filmekben.

Clark nemcsak színészként, hanem rendezőként is kipróbálta magát: 1988-ban a Da című filmet dirigálta, amelyben Martin Sheen és Bernard Hughes is szerepelt. A westernfilmekről egyszer azt mondta:

Egyszerűen imádtam őket! Gyerekként mindig arról álmodtam, hogy felveszem a csizmát és a sarkantyút, ami minden lépésnél csilingel.

Matt Clark munkássága a klasszikus hollywoodi karakterszínészet legjavát mutatja: nem a reflektorfényre törekedett, hanem arra, hogy minden szerepében maradandót alkosson. A Vissza a jövőbe színész halála után alakításai továbbra is emlékezetesek maradnak a filmkedvelők számára.

62 éves korában meghalt Bobby J. Brown amerikai karakterszínész, akit a legtöbben a Drót (The Wire) című HBO-sorozatból ismerhetünk, ahol Bobby Brown rendőrt alakította. A népszerű karakterszínész halálát kiterjedt égési sérülések és füstmérgezés okozta, a tragédiát balesetnek minősítették.

1985 nyarán (1985. július 3-án) a Universal stúdió piacra dobott egy filmet, amelyről akkor talán kevesen gondolták volna, hogy több lesz, mint sikeres ifjúsági sci-fi. Pedig a trilógiává bővült Vissza a jövőbe az elmúlt 40 évben popkulturális hivatkozássá vált, sőt (minimum a Star Warshoz hasonlóan) identitást formáló élménnyé is lett több generáció számára.