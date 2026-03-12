Félreértés miatt azonnal megtörtént a baj, vizsgálatot indított a népszerű gyorsétterem

Hírlevél
Rémálommá vált egy családi kirándulás Szingapúrban. A család elment a McDonald's-ba ebédelni, ám a személyzet a kisgyermek kulacsába véletlenül forró vizet töltött, amivel a kislány leégette a nyelvét.
Egy hároméves kislány megsérült Szingapúrban, miután a McDonald's egyik alkalmazottja véletlenül forró vizet töltött a palackjába a hideg víz helyett – írja a Mirror.

Kórházi rémálommá vált a McDonald's-os látogatás a család számára
Kórházi rémálommá vált a McDonald's-os látogatás a család számára (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A kislány apja szerint egy családi kiruccanás kórházi rémálommá vált, miután a kislányának tévedésből forró vizet adtak a kért hideg helyett. Amikor a kislány beleivott a palackba, leégette a nyelvét, és kórházba kellett vinni.

A szülők szerint a gyermekük utána se enni, se inni nem tudott, annyira fájt a nyelve, és traumatizálta az eset.

A McDonald’s alkalmazottja először azt állította, hogy a férfi meleg vizet kért, de később beismerte, hogy nem hallotta rendesen a vendég kérését.

A McDonald’s szóvivője az incidens után közölte, hogy a cég komolyan veszi az esetet, és alaposan kivizsgálják, hogy kiderítsék, ki hibázott.

