Horror a nyaraláson: medencelefolyó szippantotta be a hároméves kislányt

Két éve történt a tragikus eset a mexikói Nayarit államban, a Punta Mita Resort egyik medencéjénél, amikor a család a vakációját töltötte. A hamarosan negyedik születésnapját ünneplő Paloma Quatrini a beszámolók szerint azért került életveszélybe, mert a medence lefolyó fedelénél meghibásodás léphetett fel, és a kislány testét a rendszer teljes erejével magába szippantotta. A szülők kétségbeesetten próbálták kiszabadítani, végül egy vészleállító kapcsoló segítségével sikerült megmenteni – számolt be az esetről a Mirror.

A medence lefolyó majdnem megölte a kislányt

A gyermek olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy előbb helyi kórházba, majd Pittsburgh gyermekkórházába szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Az orvosok szerint a sérülés mértéke döbbenetes volt, a kislány pedig még évekkel később is folyamatos orvosi ellátásra szorul.

A Punta Mita Resort medencéje, ahol a szörnyűség történt

Bíróságon folytatódik a horrorba fordult nyaralás ügye

A szülők pert indítottak a lefolyót gyártó vállalat ellen, mert állításuk szerint a hibás szerkezet örökre megváltoztatta gyermekük életét.

A meghibásodott medence lefolyó

A család jogi képviselője úgy fogalmazott:

egy hároméves kislánynak nem kellene egy idegen országban harcolnia az igazáért, miután kis híján meghalt egy ilyen borzalmas balesetben.