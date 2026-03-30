Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Horror a nyaraláson: medencelefolyó szippantotta be a hároméves kislányt

Szinte felfoghatatlan baleset történt egy családi nyaraláson Mexikóban, ahol egy hároméves kislány életéért kellett küzdeni, miután beszippantotta egy medence szerkezete. A medence lefolyó olyan erős szívóhatással rántotta magához a gyermeket, hogy a sérülései kis híján végzetesek lettek.
medencebalesetnyaralástragédia

Két éve történt a tragikus eset a mexikói Nayarit államban, a Punta Mita Resort egyik medencéjénél, amikor a család a vakációját töltötte. A hamarosan negyedik születésnapját ünneplő Paloma Quatrini a beszámolók szerint azért került életveszélybe, mert a medence lefolyó fedelénél meghibásodás léphetett fel, és a kislány testét a rendszer teljes erejével magába szippantotta. A szülők kétségbeesetten próbálták kiszabadítani, végül egy vészleállító kapcsoló segítségével sikerült megmenteni – számolt be az esetről a Mirror

Medence lefolyó rántott magával egy hároméves kislányt, majdnem belehalt
Fotó: CBS Pittsburgh / YouTube / Képkivágás

A medence lefolyó majdnem megölte a kislányt

A gyermek olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy előbb helyi kórházba, majd Pittsburgh gyermekkórházába szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. 

Az orvosok szerint a sérülés mértéke döbbenetes volt, a kislány pedig még évekkel később is folyamatos orvosi ellátásra szorul.

A Punta Mita Resort medencéje, ahol a szörnyűség történt
Fotó: CBS Pittsburgh / YouTube / Képkivágás

Bíróságon folytatódik a horrorba fordult nyaralás ügye

A szülők pert indítottak a lefolyót gyártó vállalat ellen, mert állításuk szerint a hibás szerkezet örökre megváltoztatta gyermekük életét.

A meghibásodott medence lefolyó
Fotó: CBS Pittsburgh / YouTube / Képkivágás

A család jogi képviselője úgy fogalmazott: 

egy hároméves kislánynak nem kellene egy idegen országban harcolnia az igazáért, miután kis híján meghalt egy ilyen borzalmas balesetben.

Baleset: elütötték a kislányt, egy katona rohant a segítségére

Súlyos közúti incidens történt Debrecenben egy gyalogátkelőnél, ahol egy kislányt ütöttek el, aki az eszméletét is elvesztette. A baleset után egy szolgálaton kívüli katona azonnal a helyszínre sietett, és megkezdte az életmentést.

Soha nem gondolta volna, hogy egy jégkrém tönkreteheti az életét – most mégis ez történt

Pokoli véget ért egy hétköznapi jégkrémes pillanat egy floridai nő számára. Brandy Buckley 2018-ban egy vajpekándió-fagylaltba rejtett fémszögeket és fémdarabokat nyelt le, amelyek maradandó és súlyos egészségkárosodást okoztak neki – köztük azt is, hogy többé nem lehet gyermeke. Az amerikai bíróság most 14 millió dollárra büntette a felelős fagylaltozó-láncot.

 

 

