Horror a nyaraláson: medencelefolyó szippantotta be a hároméves kislányt

Két éve történt a tragikus eset a mexikói Nayarit államban, a Punta Mita Resort egyik medencéjénél, amikor a család a vakációját töltötte. A hamarosan negyedik születésnapját ünneplő Paloma Quatrini a beszámolók szerint azért került életveszélybe, mert a medence lefolyó fedelénél meghibásodás léphetett fel, és a kislány testét a rendszer teljes erejével magába szippantotta. A szülők kétségbeesetten próbálták kiszabadítani, végül egy vészleállító kapcsoló segítségével sikerült megmenteni – számolt be az esetről a Mirror.
A medence lefolyó majdnem megölte a kislányt
A gyermek olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy előbb helyi kórházba, majd Pittsburgh gyermekkórházába szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta.
Az orvosok szerint a sérülés mértéke döbbenetes volt, a kislány pedig még évekkel később is folyamatos orvosi ellátásra szorul.
Bíróságon folytatódik a horrorba fordult nyaralás ügye
A szülők pert indítottak a lefolyót gyártó vállalat ellen, mert állításuk szerint a hibás szerkezet örökre megváltoztatta gyermekük életét.
A család jogi képviselője úgy fogalmazott:
egy hároméves kislánynak nem kellene egy idegen országban harcolnia az igazáért, miután kis híján meghalt egy ilyen borzalmas balesetben.
