Medve rontott rá egy férfira a szomszédban – helikoptert riasztottak

Medve sebesített meg egy 58 éves férfit vasárnap Romániában, a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdőben – közölte az Agerpres hírügynökség.

Maros megyében történt a medvetámadás, amelyben egy 58 éves férfi sérült meg

Fotó: Unsplash

A nyárádszeredai tűzoltókat kora délután riasztották a két falu közötti erdős területre. A medvetámadás helyszínére a SMURD rohammentőszolgálat egyik mentőegységét, illetve egy brassói helikoptert is kivezényeltek. A mentőorvos szerint a férfi több sérülést szenvedett a lábain, valamint nyílt törést a bal karján. A mentőegységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt, és egyedül tartózkodott a területen a támadás idején.

A Digi24 hírtelevízió közlése szerint az idegenvezetőként dolgozó áldozat rendszeresen jár a térségben, és megfelelő túrafelszereléssel rendelkezett. A sérültet a SMURD helikopterrel a marosvásárhelyi kórházba vitte.

