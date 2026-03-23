Medvehagyma: sokan ezt a halálosan mérgező növényt szedik le helyette

A medvehagyma nemcsak ízletes, hanem kifejezetten egészséges is. A vadon termő növény gazdag C-vitaminban és számos antioxidáns hatású növényi vegyületben – írja a FitBook.

Medvehagyma az erdőben – fontos felismerni, mert két mérgező növényre is nagyon hasonlít Fotó:Illusztráció/Unplash

Medvehagyma: ezzel a két mérgező növénnyel keverik össze a leggyakrabban

A levelekben található kénvegyületek – úgynevezett szulfidok – gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatással rendelkeznek, valamint támogatják az immunrendszert. Egyes kutatások szerint a medvehagyma fogyasztása a vérnyomás csökkentésében és a koleszterinszint javításában is szerepet játszhat.

A medvehagyma leggyakrabban két mérgező növénnyel keverhető össze:

gyöngyvirág

őszi kikerics

Mindkét növény erősen mérgező, ezért fontos felismerni az alapvető különbségeket.

A szag a legfontosabb jel

A medvehagyma egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az erős fokhagymára emlékeztető illat.

Ha egy levelet az ujjai között összedörzsöl:

a medvehagyma azonnal fokhagymaszagot áraszt

a gyöngyvirág és az őszi kikerics viszont nem

Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy biztos legyen a felismerésben.

A levelek alakja is különbözik

A medvehagyma levelei általában külön száron nőnek, és a levél felső oldala fényesebb, míg az alsó része matt.

Ezzel szemben a gyöngyvirág és az őszi kikerics levelei gyakran egymás köré tekerednek, és a levél felülete is eltérően csillog.

Gyöngyvirág: a leggyakoribb veszélyes hasonmás

A gyöngyvirág 15–25 centiméter magas növény, amely tavasszal hosszúkás, sötétzöld leveleket hoz. Később jellegzetes fehér, harang alakú virágai jelennek meg.

A növény több erős méreganyagot tartalmaz. Elfogyasztása hányást, hasmenést és akár szívritmuszavart is okozhat.

Őszi kikerics: rendkívül mérgező növény

Az őszi kikerics különösen veszélyes, mert kolchicin nevű mérget tartalmaz. Ez az anyag a sejtosztódást gátolja, és nagyobb mennyiségben akár életveszélyes mérgezést is okozhat.

A mérgezés tünetei általában néhány órán belül jelentkeznek. A mérgezett személynél súlyos hányás és erős hasmenés léphet fel, amely gyorsan keringési problémákhoz vezethet. Súlyosabb esetekben a szervezet működése annyira összeomolhat, hogy akár szív- és légzésleállás is bekövetkezhet.