Hihetetlen: saját lábán ment haza a medvetámadás sérültje

A medvetámadás Romániában, Vâlcea megye egyik településén, Berislăvești község közelében történt. A férfi a hátán sérült meg a vadállat-támadás során, de képes volt hazajutni. Otthonából a mentők vitték kórházba, a helyszínre kivezényelt csendőrök azonban már nem találták meg a környéken a medvét. A hatóságok fokozott járőrözést ígértek - tájékoztat a Maszol.
Milyen sérüléseket szenvedett a férfi a medvetámadás során?
A 64 éves férfi a hátán szenvedett sérüléseket. Az elsődleges információk szerint állapota stabil volt, mivel saját erejéből tért haza, mielőtt segítséget kért volna. A mentők otthonából szállították a sürgősségi osztályra további kivizsgálásra és ellátásra.
Miért szaporodtak meg a medvetámadások Romániában?
A szakemberek szerint több tényező állhat a háttérben:
- a medvepopuláció növekedése;
- az élőhelyek beszűkülése;
- az emberi települések terjeszkedése;
- könnyen elérhető élelemforrások a lakott területeken;
- az erdei turizmus és kirándulások számának emelkedése.
Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy vadállatok jelennek meg házak közelében is.
Mit tanácsolnak a hatóságok medvetámadás esetén?
A Vâlcea megyei csendőrség arra kéri a lakosságot, hogy vadállat észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 112 segélyhívó számot, ne közelítsék meg az állatot, kerüljék a fényképezést vagy etetést, és lehetőség szerint lassan, hirtelen mozdulatok nélkül távolodjanak el a helyszínről, miközben figyelmeztetik a környéken tartózkodókat is; a hatóságok emellett fokozott ellenőrzéseket ígértek a térségben.
Hogyan előzhető meg egy medvetámadás erdei kirándulás közben?
- ne kiránduljunk egyedül elhagyatott területen;
- kerüljük a sűrű, beláthatatlan erdős részeket;
- keltsünk zajt haladás közben, hogy az állatok időben észleljenek;
- ne hagyjunk élelmiszert a természetben;
- figyeljük a hatósági figyelmeztetéseket.
