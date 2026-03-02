Hihetetlen: saját lábán ment haza a medvetámadás sérültje

A medvetámadás Romániában, Vâlcea megye egyik településén, Berislăvești község közelében történt. A férfi a hátán sérült meg a vadállat-támadás során, de képes volt hazajutni. Otthonából a mentők vitték kórházba, a helyszínre kivezényelt csendőrök azonban már nem találták meg a környéken a medvét. A hatóságok fokozott járőrözést ígértek - tájékoztat a Maszol.

A medvetámadás Vâlcea megye erdős részén történt

Fotó: Angyalosi Beata / A kép illusztráció medveles.hu

Milyen sérüléseket szenvedett a férfi a medvetámadás során?

A 64 éves férfi a hátán szenvedett sérüléseket. Az elsődleges információk szerint állapota stabil volt, mivel saját erejéből tért haza, mielőtt segítséget kért volna. A mentők otthonából szállították a sürgősségi osztályra további kivizsgálásra és ellátásra.

Miért szaporodtak meg a medvetámadások Romániában?

A szakemberek szerint több tényező állhat a háttérben:

a medvepopuláció növekedése;

az élőhelyek beszűkülése;

az emberi települések terjeszkedése;

könnyen elérhető élelemforrások a lakott területeken;

az erdei turizmus és kirándulások számának emelkedése.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy vadállatok jelennek meg házak közelében is.

Mit tanácsolnak a hatóságok medvetámadás esetén?

A Vâlcea megyei csendőrség arra kéri a lakosságot, hogy vadállat észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 112 segélyhívó számot, ne közelítsék meg az állatot, kerüljék a fényképezést vagy etetést, és lehetőség szerint lassan, hirtelen mozdulatok nélkül távolodjanak el a helyszínről, miközben figyelmeztetik a környéken tartózkodókat is; a hatóságok emellett fokozott ellenőrzéseket ígértek a térségben.

Hogyan előzhető meg egy medvetámadás erdei kirándulás közben?

ne kiránduljunk egyedül elhagyatott területen; kerüljük a sűrű, beláthatatlan erdős részeket; keltsünk zajt haladás közben, hogy az állatok időben észleljenek; ne hagyjunk élelmiszert a természetben; figyeljük a hatósági figyelmeztetéseket.

