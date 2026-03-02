Hihetetlen: saját lábán ment haza a medvetámadás sérültje

Hírlevél
Egy 64 éves férfit ért támadás vasárnap egy erdős területen, a romániai Vâlcea megyében. A medvetámadás után a sérült saját erejéből hazament, majd mintegy egy órával később értesítette a hatóságokat.
medvetámadássegélyhívókRománia

A medvetámadás Romániában, Vâlcea megye egyik településén, Berislăvești község közelében történt. A férfi a hátán sérült meg a vadállat-támadás során, de képes volt hazajutni. Otthonából a mentők vitték kórházba, a helyszínre kivezényelt csendőrök azonban már nem találták meg a környéken a medvét. A hatóságok fokozott járőrözést ígértek - tájékoztat a Maszol.

medvetámadás
A medvetámadás Vâlcea megye erdős részén történt 
Fotó: Angyalosi Beata / A kép illusztráció medveles.hu

Milyen sérüléseket szenvedett a férfi a medvetámadás során?

A 64 éves férfi a hátán szenvedett sérüléseket. Az elsődleges információk szerint állapota stabil volt, mivel saját erejéből tért haza, mielőtt segítséget kért volna. A mentők otthonából szállították a sürgősségi osztályra további kivizsgálásra és ellátásra.

Miért szaporodtak meg a medvetámadások Romániában?

A szakemberek szerint több tényező állhat a háttérben:

  • a medvepopuláció növekedése;
  • az élőhelyek beszűkülése;
  • az emberi települések terjeszkedése;
  • könnyen elérhető élelemforrások a lakott területeken;
  • az erdei turizmus és kirándulások számának emelkedése.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy vadállatok jelennek meg házak közelében is.

Mit tanácsolnak a hatóságok medvetámadás esetén?

A Vâlcea megyei csendőrség arra kéri a lakosságot, hogy vadállat észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 112 segélyhívó számot, ne közelítsék meg az állatot, kerüljék a fényképezést vagy etetést, és lehetőség szerint lassan, hirtelen mozdulatok nélkül távolodjanak el a helyszínről, miközben figyelmeztetik a környéken tartózkodókat is; a hatóságok emellett fokozott ellenőrzéseket ígértek a térségben.

Hogyan előzhető meg egy medvetámadás erdei kirándulás közben?

  1. ne kiránduljunk egyedül elhagyatott területen;
  2. kerüljük a sűrű, beláthatatlan erdős részeket;
  3. keltsünk zajt haladás közben, hogy az állatok időben észleljenek;
  4. ne hagyjunk élelmiszert a természetben;
  5. figyeljük a hatósági figyelmeztetéseket.

Erre nem volt felkészülve: munka közben támadt a medve

Egy férfi sérült meg Oltszemen, miután rátámadt egy nagyvad munka közben. A medvetámadás ismét ráirányította a figyelmet a háromszéki települések közelében egyre gyakrabban felbukkanó állatokra és a növekvő kockázatokra.

Medve támadt egy székelyföldi pásztorra

Elképesztő! Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves férfi hétfőn délelőtt a Nyárádgálfalvához tartozó Nyomár külterületén.

 

