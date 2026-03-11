Alig takarja valami Megan Fox tökéletes idomait legújabb fotóján

A képeken a hamarosan érkező Five Nights at Freddy's 2 sztárja fekete melltartót, combig érő csizmát és egy miniszoknyának tűnő ruhadarabot visel. Megan Fox a fotók egy részén a földön fekve pózol, miközben a 2000-es éveket idéző napszemüveget is felvett – írja a People.

Megan Fox

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Megan Fox újra aktív az Instagramon

A bejegyzéshez egy rövid, sejtelmes mondatot írt:

A szerelem volt a legvadabb szörnyeteg.

A fotók egy héttel azután jelentek meg, hogy a színésznő ismét aktív lett az Instagramon.

A Transformers filmekből is ismert Fox korábban 2023-ban deaktiválta a fiókját, majd rövid időre visszatért, hogy tisztázza: akkori kapcsolatában nem történt megcsalás. Fox később ismét eltűnt a platformról, 2024 májusában – a 38. születésnapján – törölte az összes fotóját és mindenkit kikövetett.

Legutóbbi visszatérésekor szintén egy merész fotózással jelentkezett, amelyre korábbi párja, Machine Gun Kelly is reagált.

A rapper – polgári nevén Colson Baker – viccesen csak annyit írt a kommentek között: örül, hogy megvan a telefonszáma.

A pár kapcsolatáról januárban források azt mondták, hogy már jó ideje nem alkotnak valódi párt. A bennfentesek szerint jelenleg elsősorban a közös gyermekük nevelésére koncentrálnak, és Fox most főként a családjára és az új életszakaszára figyel.

