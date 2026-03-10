Hírlevél
megcsalás

Rejtélyes üzenetet talált az autóján, teljesen felfordult az élete

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy idegen üzenet teljesen felforgatta Stella Sorbettini életét. Az autóján hagyott levél középpontjában egy megcsalás állt.
megcsalásüzenetgyanú

Egy nő élete egyik pillanatról a másikra fordult fel, amikor egy idegen üzenetet hagyott az autóján. A cetli egy lehetséges megcsalásra figyelmeztetett, ami azonnal megingatta a házasságát. A történetet megosztotta a közösségi médiában is, ahol rövid idő alatt vírusként kezdett terjedni – írja a Daily Star.

megcsalás
A rejtélyes üzenet egy megcsalásról számolt be – Fotó: Pexels

Hogyan leplezte le a cetli a megcsalást?

Stella Sorbettini hazatérve furcsa dolgot vett észre: egy kézzel írt üzenetet talált az autója szélvédőjén. 

Az ismeretlen szerző arra figyelmeztette, hogy férje megcsalja – a levélíró pedig maga a másik nő. 

A levélben az állt, hogy a nő sokáig azt hitte, a férfi húgáé az autó, a feleségről nem volt tudomása. Egy gyanús matrica miatt azonban elkezdett kételkedni a történetben, mely szerint a férfi a húga 16. születésnapjára javítgatott egy használt autót. A levél írója ezért egy nap beteget jelentett a munkahelyén, majd biciklivel odament a házhoz, hogy az üzenetet az autóra tegye. Azt kérte Stellától, ne mondja el azonnal a férjének, inkább vegye fel vele a kapcsolatot. Stella azt is felfedezte, hogy férjének Tinder-fiókja is van, ami tovább erősítette a megcsalás gyanúját.

A történetet bemutató videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők többsége pedig arra biztatta a nőt, hogy keresse meg az üzenet íróját.

 Sokan úgy vélték, a két nőnek össze kellene fognia a férfi ellen.

