Meghalt Chuck Norris

A hírt a család közölte egy megható Facebook-bejegyzésben, amelyben arról írtak, hogy mély fájdalommal búcsúznak szeretett családtagjuktól. Chuck Norris halála csütörtök reggel következett be, miután az ikonikus színész hirtelen rosszul lett – írja a DailyMail.

Chuck Norris halála után világszerte rajongók milliói búcsúznak a legendától

Chuck Norris halála: a család megrendítő részleteket osztott meg

A közlemény szerint a család teljesen váratlanul szembesült a tragédiával. Bár részletes információkat nem osztottak meg, annyi biztos, hogy egy hirtelen orvosi vészhelyzet Hawaiin vezetett a színész halálához.

A hozzátartozók hangsúlyozták, hogy szeretnék megőrizni a körülmények intimitását, ugyanakkor kiemelték: Norris nem volt egyedül, és nyugalomban távozott.

A család közleményében úgy jellemezte a színészt, mint odaadó férjet, szerető édesapát és nagypapát, valamint a család szívét. A Chuck Norris halála után kiadott sorokból egyértelműen érződik, milyen mély nyomot hagyott maga után.

Kiemelték, hogy egész életét hit, cél és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettség vezérelte. Munkájával, fegyelmével és kedvességével emberek millióit inspirálta világszerte.

Egy legenda, aki még 86 évesen is aktív volt

A rajongók számára különösen megrázó, hogy a színész még nemrég is aktív volt. Chuck Norris halála előtt néhány nappal egy videót is megosztott, amelyen edzés közben látható.

A felvételhez azt írta, hogy 86 évesen is hálás az egészségéért, és örül, hogy azt csinálhatja, amit szeret. Ez a hozzáállás jól mutatja, milyen életfelfogás jellemezte.