Nagy dobásra készül Meghan Markle – ezt senki nem látta jönni

Meghan Markle a hírek szerint újra a színészet felé fordulhat, miután lezárult a Harry herceggel közös, 100 millió dolláros Netflix-szerződésük, amelyet várhatóan nem hosszabbítanak meg. A sussexi hercegné (és egykori színésznő) 2015 óta nem vállalt filmes szerepet, most mégis egyre többen beszélnek arról, hogy visszatérése komoly meglepetést okozhat.

Meghan Markle visszatér a színészkedéshez

A Suits (Briliáns elmék) egykori szereplője, Eric Roberts úgy fogalmazott, Meghan visszatérése fantasztikus lenne, és szerinte „mindenkit le fog nyűgözni”. Felesége, Eliza Roberts is azt mondta, eljött az idő, hogy Meghan ismét dolgozni kezdjen, mert tehetséges, és családja is támogatná ebben.

A beszámolók szerint Meghan netflixes együttműködése a With Love, Meghan második évadát ért negatív kritikák után futott zátonyra. Eliza Roberts azt is állította, Meghan annak idején azért hagyta ott a Suitsot, mert a királyi családnak kifogásai voltak a karaktere miatt – számolt be a Mirror.

Meghan Markle elképesztően képmutató

A kritikák szerint Meghan Markle és férje, Harry herceg korábban élesen bírálta a királyi családot, miközben luxuskastélyokban szálltak meg, teljesen ingyen. Egy brit műsorvezető, Jane Moore a Loose Women adásában külön kiemelte: meghökkentőnek tartja, hogy Meghan ragaszkodik hercegnéi címéhez, miközben a nyilvánosság előtt rendszeresen támadja a monarchiát.

Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új üzletbe fog

A sussexi hercegné, az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát, amelynek középpontjában a média, az életmód és a luxuspiac áll. Bár sokan ironizálnak Meghan Markle életmódfilmjein, ahogy virágszirmokat szór az összes ételre, ez nem szegi kedvét, pontosan látja, hogy bármihez nyúl, abból pénzt tud csinálni. De mi a legújabb ötlete?