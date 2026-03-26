Melania Trump mellett felbukkant valaki… és minden megváltozott

A Melania Trump robot belépő valódi különlegességnek számított: a First Lady egy fehér-fekete humanoid robottal együtt lépett be a Fehér Ház keleti termébe, miközben a jól ismert filmzene szólt a háttérben – írja a DailyMail.

Melania Trump a Figure 3 humanoid robottal érkezett – a First Lady belépője azonnal mindenkit meglepett Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

A robot — amely „Figure 3” néven mutatkozott be — női hangon köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta a First Lady-t is. A gép több nyelven is megszólalt, ezzel is hangsúlyozva a nemzetközi együttműködés fontosságát.

Melania Trump robot belépő és a technológia jövője

Az esemény a „Fostering the Future Together” kezdeményezés része volt, amely a fiatalok és a technológia kapcsolatára fókuszál. A Melania Trump robot belépő egyértelműen azt az üzenetet közvetítette, hogy a mesterséges intelligencia szerepe egyre fontosabbá válik az oktatásban és a jövő generációinak fejlődésében.

A robot nemcsak bemutatkozott, hanem körbejárta az asztalt, majd elegánsan elhagyta a termet — mintha egy sci-fi jelenet elevenedett volna meg a Fehér Ház falai között.

Nemzetközi feszültségek árnyékában zajlott az esemény

Az eseményen több ország vezetőinek felesége is részt vett, köztük Franciaország, Ukrajna és Izrael képviselői. A találkozó különösen érzékeny geopolitikai helyzetben zajlott, hiszen az Egyesült Államok és Izrael közös konfliktusa Iránnal komoly nemzetközi visszhangot váltott ki.

A Melania Trump robot belépő így nemcsak technológiai, hanem diplomáciai szempontból is szimbolikus jelentőséget kapott.

A Be Best program új irányt vett

A First Lady a második ciklus során kibővítette „Be Best” programját, amely már nemcsak a gyermekek jólétére, hanem a mesterséges intelligencia biztonságos használatára is fókuszál.

A Melania Trump robot belépő ennek az új iránynak az egyik legerősebb és leglátványosabb példája volt.

Donald Trump egy magyar lánynak köszönheti házasságát

Egy kevéssé ismert történet látott napvilágot az amerikai elnöki pár múltjáról. Donald Trump és felesége kapcsolatának kezdetén egy magyar lány játszott kulcsszerepet, aki egy sorsdöntő pillanatban hozta össze őket.