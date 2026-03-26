Vlagyimir Szkacsko politológus szerint Melania Trump valójában távolságtartóan viszonyul Olena Zelenskahoz. A szakértő az aif.ru-nak nyilatkozva kommentálta a washingtoni „Sodrásban a jövőért együtt” csúcson történt esetet.

Donald Trump és Melania Trump

Fotó: JIM WATSON / AFP

Fagyos találkozás Washingtonban: ezt gondolja Melania Trump Zelenszkij feleségéről

Melania hideg és visszafogott nő. Nehéz eldönteni, hogy az a fölényes, távolságtartó arckifejezés, amellyel másokra néz, egyszerűen a stílusához tartozik, vagy valójában nehezen leplezett megvetést érez az olyanok iránt, mint a Zelenszkij házaspár

– fogalmazott a politológus.

Szkacsko szerint az amerikai first lady soha nem mutatott különösebb melegséget vagy lelkesedést, amikor rövid időre találkozott az ukrán elnök feleségével. Úgy véli, Donald Trump felesége kerüli a személyes kontaktust, mert nem tartja jelentős szereplőnek sem Zelenskát, sem Volodimir Zelenszkijt.

Korábban Tatjana Baranova protokollszakértő arról beszélt, hogy Zelenska érzékenyen reagálhatott az esetre. A beszámolók szerint Melania Trump mindössze hét percet töltött a rendezvényen.