Egy egyszerű szokás, amelytől jobban indul a reggel – és még egészséges is

Az életmódszakértők és a hagyományos gyógyászati irányzatok szerint is érdemes egy pohár meleg víz fogyasztásával kezdeni a napot. A testhőmérséklethez közeli víz segítheti az emésztést, támogathatja a keringést és több folyamatot is beindíthat a szervezetben.

Meleg víz: ezért érdemes egy pohárral inni már reggel

Fotó: Joseph Greve / Unsplash

Hogyan segíthet a meleg víz a szervezetnek?

1. Támogathatja az emésztést

A meleg víz segíthet beindítani az anyagcserét és az emésztést. A testhőmérsékletű folyadék gyorsabban jut a gyomorba, ahol segíthet a tápanyagok lebontásában.

2. Segítheti a méreganyagok távozását

A hagyományos kínai orvoslás szerint a meleg víz hozzájárulhat a szervezet méregtelenítő folyamataihoz, mivel a melegebb folyadék segítheti a káros anyagok kiürülését.

3. Támogathatja a fogyást

Egy pohár meleg víz étkezéskor segíthet a zsírok lebontásában és javíthatja a vérkeringést, ami a szakértők szerint a testsúlyszabályozást is támogathatja.

A meleg víz fogyasztása számos jótékony hatással van szervezetére

Fotó: Jalen Terry / Unsplash

4. Enyhítheti a megfázás tüneteit

A meleg folyadék csökkentheti a nyálka felhalmozódását az orrban és a torokban, így megfázás idején is segíthet a kellemetlen tünetek enyhítésében.

5. Serkentheti a keringést és az energiaszintet

Reggel fogyasztva a meleg víz enyhén növelheti a testhőmérsékletet, ami élénkítheti a vérkeringést és segíthet gyorsabban felébredni.

Bár a meleg víz nem csodaszer, egy egyszerű és könnyen beépíthető szokás lehet a mindennapokban. A szakértők szerint a megfelelő folyadékbevitel – különösen reggel – támogathatja az emésztést, a keringést és az általános közérzetet, ezért érdemes lehet egy pohár langyos vízzel indítani a napot – számolt be a Focus Online.

További tartalmaink:

Sokan régóta vitatkoznak azon, melyik vízhőmérséklet tesz jobbat a szervezetnek. A legegészségesebb víz kérdésére a szakértő szerint nem lehet egyetlen, mindenkire érvényes választ adni. Az, hogy kinek mi a jobb, attól függhet, fogyásról, sportolásról, emésztésről vagy komfortérzetről van szó.

Egyre többen keresik azt az étrendet, amely nemcsak a testsúlyra, hanem a hosszú távú egészségre is pozitív hatással van. Egy friss kutatás szerint a megfelelően megválasztott diéta akár évekkel is meghosszabbíthatja az életet.