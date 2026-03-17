Kellett a pénz műmellekre: milliárdokat csempészet bűnbandáknak Dubajba egy nő

A 33 éves nő tagadja a pénzmosás vádját, miközben a bíróságon luxuscikkekről készült videókat mutattak be. Az ügyészek szerint a nő komoly jutalékokat kapott, amelyekből drága holmikat és egy mellnagyobbító műtétet is kifizetett – számolt be róla a Daily Star.

Műmellekre is futotta a pénzből.

Luxus, pénz és műmell – így bukhatott le a reptéri dolgozó

A vád szerint a bűnbanda két év alatt 14 és 30 millió font (6 és 13 milliárd forint) közötti összeget juttatott ki illegálisan.

Összesen öt készpénzzel teli böröndöt vittek Dubajba.

A nő állítólag segített eltussolni a túlsúlyos poggyász díját, így a csomagok gond nélkül átjuthattak. Ha éppen nem dolgozott, kollégáit kérte meg, hogy ugyanígy segítsék a csoport tagjait. A bíróságon elhangzottak szerint a nő öt hónap alatt nyolcszor utazott Dubajba. Közben testvére és egy barátja már beismerte a pénzmosást, már ítéletre várnak.

A banda vezetője jelenleg szökésben van, feltehetően Dubajban bujkál.

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy lövések dördültek el a nő családi házánál, ami a bűnszervezet brutalitását is jelzi.

