Nagyobb melleket szeretett volna a fiatal influenszer, meghalt a műtét miatt

Mellműtét utáni komplikációk miatt hunyt el Derleya Alves 26 éves influenszer Brazíliában. A beavatkozást február 20-án végezték, a fiatal anya mindössze nyolc nappal később, február 28-án életét vesztette a Marabá Városi Kórházban – írja a Daily Mail.

Halálos komplikációk léptek fel a fiatal influenszer mellműtétje után (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halálos mellműtét: a fiatal influenszer tragédiája

A műtét után Alves azonnal súlyos hasi fájdalmakra panaszkodott, állapota gyorsan romlott. Több vizsgálaton és két sürgősségi műtéten esett át, amelyek során a beleit helyreállították és az egyik petefészkét eltávolították. Az orvosi csapat egy lehetséges veleszületett bélrendellenességet is azonosított, amely súlyosbíthatta az állapotát.

Alves rendszeresen osztott meg fitnesztartalmakat Instagramon 27 000 követőjével, utolsó posztjaiban a kórházi felépülését dokumentálta.

A tragédia után a rajongók a közösségi médiában gyászolták az influenszert, aki egy fiatal fiút hagyott hátra. A hatóságok még vizsgálják a halál pontos okát.

Kétgyermekes édesanya halt meg plasztikai műtét után – sokkoló részletek derültek ki

Tragikus hír rázta meg a közösségi médiát: mindössze 27 éves korában elhunyt egy brazil influencer. Bianca Dias a család tájékoztatása szerint néhány nappal egy plasztikai műtét után lett rosszul.

Ciciműtét a Séfek Séfében? Krausz Gábor keményen reagált

Egy merész kijelentés borzolta a kedélyeket a Séfek Séfe válogatóján. Krausz Gábor nem hagyta szó nélkül a versenyző megjegyzését, és egyetlen mondattal világossá tette, mit gondol a külsőségek hajszolásáról.