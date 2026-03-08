Véres vizelet, hasi fájdalom, kórház: egészen váratlan dolog állt a nő panaszai mögött

Egy nő kórházba került egy ritka, de komoly szövődmény miatt, amelyet a menstruációs kehely helytelen használata okozott. A harmincas éveiben járó páciens időnként hasi és oldalsó fájdalmat érzett, emellett véres vizeletet is tapasztalt, amely nem állt kapcsolatban a menstruációjával. Az orvosok először vesekőre gyanakodtak, mivel a nő korábban már átesett ilyen beavatkozáson, ezért CT-vizsgálatot végeztek.

Egy nő kórházba került egy ritka, de komoly szövődmény miatt, amelyet a menstruációs kehely helytelen használata okozott (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

A képalkotó vizsgálat végül nem vesekövet, hanem a menstruációs kehely okozta elzáródást mutatta ki. A kehely túl szorosan helyezkedett el a hüvely jobb oldalán, túl közel a jobb húgyvezetékhez, és emiatt részleges elzáródás alakult ki.

Ez ureterohidronefrózist okozott, vagyis a húgyvezeték megduzzadt a vizelet elfolyásának akadályozottsága miatt.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a nő méhen belüli fogamzásgátló eszköze megfelelő helyzetben volt, így az nem állt a panaszok hátterében. Az ilyen típusú komplikáció rendkívül ritka: a szakirodalomban mindössze öt hasonló esetet jegyeztek fel korábban.

A menstruációs kelyhekkel kapcsolatban azonban más problémákat is leírtak már, például fájdalmat, hüvelyi sérüléseket, allergiás reakciókat, szivárgást, a spirál elmozdulását, vizelettartási gondokat és felső húgyúti fertőzéseket. Ritkán toxikus sokk szindróma is előfordulhat.

A nő az orvosok kérésére azonnal eltávolította a kelyhet, majd egy hónappal később kontrollvizsgálatra ment vissza. Addigra minden tünete megszűnt. Az eset arra figyelmeztet, hogy bár a menstruációs kehely sokak számára kényelmes, gazdaságos és környezetbarát megoldás, a helyes felhelyezés és a megfelelő tájékoztatás elengedhetetlen a biztonságos használathoz. Egy rosszul illesztett eszköz ugyanis ritkán, de akár komoly egészségügyi problémát is okozhat – számolt be az esetről a New York Post.

