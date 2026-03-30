Pucér fenékkel rekedt egy nő a sziklák között, hajszálon múlt az élete – videó

Egy rendkívül veszélyes helyzetbe került nő életét sikerült megmenteni Kaliforniában, miután a tenger erős sodrása messzire vitte a parttól. A mentőakció során végül egy sziklás partszakaszhoz jutott, ahol megpróbált felkapaszkodni, ám a meredek és csúszós sziklafalon rekedt - tájékoztat az ABC News.

Látványos mentőakció zajlott a hullámok felett - Fotó: x.com/abc News

A helyszínre érkező tűzoltók azonnal megkezdték a mentést, miközben a nő a hullámok fölött, a sziklába kapaszkodva várta a segítséget. A mentés különösen veszélyes volt, mivel a hullámok folyamatosan a szikláknak csapódtak.

Hogyan történt a mentőakció?

A mentőegységek kötéltechnikát alkalmaztak, egy tűzoltó ereszkedett le a sziklafalon, miközben társai felülről biztosították a köteleket. A nőre védősisakot adtak, majd speciális hevederrel rögzítették, hogy biztonságosan fel tudják húzni. A mentés során kulcsfontosságú volt, hogy a nő együttműködjön a tűzoltókkal. A beszámolók szerint hátradőlt, és teljes mértékben a kötelekben bízva követte az utasításokat.

A sikeres mentőakció után a nőt a helyszínen megvizsgálták. Komoly sérülése nem volt, így további orvosi ellátást nem kért, viszont megköszönte a mentésben részt vevők munkáját.

A tűzoltók rendszeresen gyakorolnak hasonló helyzetekre, így képesek gyorsan és hatékonyan reagálni. Az ilyen mentőakciók során nemcsak a bajba jutott személy, hanem a mentést végzők élete is veszélyben lehet, ezért a megfelelő képzés és felszerelés kulcsfontosságú.