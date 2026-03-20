Csúnyán pofára esett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben – fotó

mentőakció

Extrém túlsúlyos férfi zuhant egy gödörbe, daruval tudták csak kiemelni – videó

Sokkoló baleset rázta meg a kaliforniai Pomona városát. Egy közel 230 kilós férfi egy építkezési területen egy szűk, mindössze 1,2 méter átmérőjű gödörbe zuhant – mintegy 4,5 méteres mélységbe, elképesztő mentőakció folyt az életéért.
A 40 éves férfi – akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra – szerda kora délután esett a mélybe, egyelőre tisztázatlan körülmények között. Nem dolgozott az építkezésen, így az is rejtély, mit keresett a veszélyes területen. A mentőakció példátlan erőket mozgatott meg: a Los Angeles-i Tűzoltókapitányság mintegy 40 tűzoltót vezényelt a helyszínre. A speciális városi kutató-mentő egység egy rendkívül bonyolult, speciális műveletet hajtott végre, amely több mint két órán át tartott, számolt be az esetről a New York Post. 

A közel 230 kilós férfit egy speciális mentőakció során sikerült kihúzni a mély gödörből – Fotó: youtube.com

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a férfi egy szűk, zárt térbe szorult, ami az egyik legveszélyesebb mentési szituációnak számít.

Amikor ilyen szűk helyről van szó, minden mozdulat kockázatos

 – mondta a mentést koordináló szóvivő.

Daruval emelték ki a mentőakció során a túlsúlyos férfit

A drámai pillanatokat videó is megörökítette: a férfit végül egy hevederrel rögzítették, majd egy daruval felszerelt vontató segítségével húzták ki a mélyből. A felvételeken látható, ahogy karjait felemelve, lassan emelkedik ki a gödörből. A jó hír: a férfi eszméleténél volt, kommunikált a mentőkkel, amikor sikerült kiszabadítani.

A mentés során még egy helikoptert is riasztottak, amely egy speciális kórházi sürgősségi csapatot szállított a helyszínre, hogy azonnal megkezdhessék az ellátást. A sérültet végül a Pomona Valley Medical Center kórházba szállították életveszélyes állapotban, emelt szintű ellátással. Jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Rengeteg a kérdőjel

A hatóságok még vizsgálják:

  • hogyan kerülhetett a férfi a lezárt területre
  • mi okozta a zuhanást
  • és megfelelően volt-e biztosítva az építkezési helyszín

Drámai percek Kaposváron: rendőrök próbálták megmenteni egy öngyilkosságra készülő férfi életét – videóval

Drámai mentőakció zajlott a kaposvári Berzsenyi úti felüljárón, ahol a rendőröknek az utolsó pillanatban sikerült megragadniuk egy elkeseredett férfit. A járőrök egy heves családi veszekedés után avatkoztak be, és szó szerint a korlátról rántották vissza a mélybe készülő öngyilkosjelöltet.

Vészhelyzet a Dunakanyarban: 24 mentőegység és helikopter érkezett életet menteni

Szokatlan sürgés-forgás törte meg a Visegrádi‑hegység csendjét a napsütéses délutánon, amikor minden elérhető mentőegység a helyszínre sietett. Helikopterek, tűzoltók és 24 barlangi mentő vett részt a mentőakcióban.

 


 

 

