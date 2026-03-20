Extrém túlsúlyos férfi zuhant egy gödörbe, daruval tudták csak kiemelni – videó

A 40 éves férfi – akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra – szerda kora délután esett a mélybe, egyelőre tisztázatlan körülmények között. Nem dolgozott az építkezésen, így az is rejtély, mit keresett a veszélyes területen. A mentőakció példátlan erőket mozgatott meg: a Los Angeles-i Tűzoltókapitányság mintegy 40 tűzoltót vezényelt a helyszínre. A speciális városi kutató-mentő egység egy rendkívül bonyolult, speciális műveletet hajtott végre, amely több mint két órán át tartott, számolt be az esetről a New York Post.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy a férfi egy szűk, zárt térbe szorult, ami az egyik legveszélyesebb mentési szituációnak számít.
Amikor ilyen szűk helyről van szó, minden mozdulat kockázatos
– mondta a mentést koordináló szóvivő.
Daruval emelték ki a mentőakció során a túlsúlyos férfit
A drámai pillanatokat videó is megörökítette: a férfit végül egy hevederrel rögzítették, majd egy daruval felszerelt vontató segítségével húzták ki a mélyből. A felvételeken látható, ahogy karjait felemelve, lassan emelkedik ki a gödörből. A jó hír: a férfi eszméleténél volt, kommunikált a mentőkkel, amikor sikerült kiszabadítani.
A mentés során még egy helikoptert is riasztottak, amely egy speciális kórházi sürgősségi csapatot szállított a helyszínre, hogy azonnal megkezdhessék az ellátást. A sérültet végül a Pomona Valley Medical Center kórházba szállították életveszélyes állapotban, emelt szintű ellátással. Jelenlegi állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.
Rengeteg a kérdőjel
A hatóságok még vizsgálják:
- hogyan kerülhetett a férfi a lezárt területre
- mi okozta a zuhanást
- és megfelelően volt-e biztosítva az építkezési helyszín
