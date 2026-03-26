Hihetetlen! A kórház elől, beteggel együtt lopta el a mentőautót a tolvaj

Mentőautó-lopás miatt indult nagyszabású rendőrségi akció Angliában, miután egy férfi ellopott egy járművet a kórház elől úgy, hogy egy beteg és egy mentős is a fedélzeten tartózkodott. A rendőrség kutyás egységeket és repülőgépet is bevetett az üldözés során. A környéken nagy riadalmat keltett, hogy során egy mentőt loptak el beteggel együtt – írja a Mirror.

Beteggel együtt lopta el a mentőautót egy férfi – Fotó: Unsplash

Hogyan lopta el a férfi a mentőautót?

Az eset a Royal Stoke Egyetemi Kórház előtt történt szerda este, amikor egy férfi beszállt a parkoló mentőautóba, majd elhajtott a járművel.

A mentőautó hátsó részében ekkor egy mentős, egy beteg és egy másik személy tartózkodott.

A hatóságok azonnal nagyszabású akciót indítottak, rendőrök, kutyás egységek és egy rendőrségi repülőgép is részt vett a keresésben a Chesterton környéki területen. A rendőrök végül utolérték a mentőautót, és követték egészen addig, amíg az meg nem állt egy benzinkútnál. A férfi ezután megpróbált elmenekülni, de egy rendőrkutya segítségével elfogták, majd letartóztatták. A 31 éves stoke-on-trenti férfit emberrablás, járműlopás, ittas vezetés és további bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe. A rendőrség közlése szerint a mentőautóban tartózkodók nem sérültek meg az incidens során.

