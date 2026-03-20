Súlyos hibát követett el takarítás közben a gyanútlan férfi, azonnal kórház lett a vége

Egy franciaországi eset ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a háztartási tisztítószerek nem megfelelő használata súlyos következményekkel járhat. A mérgező gáz kialakulása egy egyszerű fürdőszobai takarítás során történt, amikor egy férfi ecetet és hipót kevert össze – tájékoztat a Le Parisien.

Hogyan keletkezik mérgező gáz takarítás közben?

A szakemberek szerint a hipó és az ecet keverése azonnali kémiai reakciót indít el, amely során klórgáz szabadul fel. Ez a mérgező gáz már kis mennyiségben is irritálja a szemet és a légutakat, nagyobb koncentrációban pedig súlyos egészségkárosodást okozhat.

Miért veszélyes a klórgáz belélegzése?

A klórgáz erősen maró hatású anyag, amely a légutakat és a tüdőt is károsíthatja. A leggyakoribb tünetek közé tartozik:

köhögés;

légszomj;

torok- és szemirritáció;

mellkasi fájdalom.

Súlyosabb esetekben akár kórházi kezelésre vagy intenzív ellátásra is szükség lehet.

A szakértők szerint az ilyen esetek száma az elmúlt években jelentősen nőtt. Míg korábban ritkán fordult elő, ma már egyre több mérgezést regisztrálnak, különösen a tavaszi és nyári időszakban, amikor a vegyszerek használata gyakoribb. Az adatok szerint az érintettek közel fele orvosi ellátásra szorul, és több esetben súlyos állapot is kialakulhat.

Mit nem szabad soha összekeverni takarításkor?

A szakemberek kiemelik, hogy több háztartási szer kombinációja is veszélyes lehet. Különösen kerülni kell:

hipó és ecet keverését;

hipó és ammónia együttes használatát;

különböző savas tisztítószerek keverését.

Ezek a kombinációk mind mérgező gázok képződéséhez vezethetnek.

Hogyan előzhető meg a mérgező gáz kialakulása?

A mérgező gáz kialakulása egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető, például az alábbi szabályok betartásával:

soha ne keverjünk tisztítószereket;

mindig olvassuk el a címkét;

jól szellőző helyiségben takarítsunk;

használjunk védőkesztyűt.

A szakértők szerint a tudatos használat jelentősen csökkenti a kockázatokat.