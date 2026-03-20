Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mérgező gáz

Súlyos hibát követett el takarítás közben a gyanútlan férfi, azonnal kórház lett a vége

15 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hétköznapi takarítás váratlanul komoly egészségügyi problémához vezetett Franciaországban. A mérgező gáz belélegzése miatt egy 35 éves férfit kellett kórházba szállítani, miután veszélyes tisztítószereket kevert össze. Az eset ismét rámutat arra, hogy a háztartási vegyszerek használata komoly kockázatokat rejthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mérgező gázhipótakarításecet

Egy franciaországi eset ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a háztartási tisztítószerek nem megfelelő használata súlyos következményekkel járhat. A mérgező gáz kialakulása egy egyszerű fürdőszobai takarítás során történt, amikor egy férfi ecetet és hipót kevert össze – tájékoztat a Le Parisien.

Mérgező gázok akár egy egyszerű takarítás során is kialakulhatnak - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A 35 éves férfi az Albi közelében történt eset során légzési nehézségeket tapasztalt, miután belélegezte a keletkező gázt. A mentők és a tűzoltók gyors beavatkozása után kórházba szállították, ahol ellátásban részesült.

Hogyan keletkezik mérgező gáz takarítás közben?

A szakemberek szerint a hipó és az ecet keverése azonnali kémiai reakciót indít el, amely során klórgáz szabadul fel. Ez a mérgező gáz már kis mennyiségben is irritálja a szemet és a légutakat, nagyobb koncentrációban pedig súlyos egészségkárosodást okozhat.

Miért veszélyes a klórgáz belélegzése?

A klórgáz erősen maró hatású anyag, amely a légutakat és a tüdőt is károsíthatja. A leggyakoribb tünetek közé tartozik:

  • köhögés;
  • légszomj;
  • torok- és szemirritáció;
  • mellkasi fájdalom.

Súlyosabb esetekben akár kórházi kezelésre vagy intenzív ellátásra is szükség lehet.

A szakértők szerint az ilyen esetek száma az elmúlt években jelentősen nőtt. Míg korábban ritkán fordult elő, ma már egyre több mérgezést regisztrálnak, különösen a tavaszi és nyári időszakban, amikor a vegyszerek használata gyakoribb. Az adatok szerint az érintettek közel fele orvosi ellátásra szorul, és több esetben súlyos állapot is kialakulhat.

Mit nem szabad soha összekeverni takarításkor?

A szakemberek kiemelik, hogy több háztartási szer kombinációja is veszélyes lehet. Különösen kerülni kell:

  • hipó és ecet keverését;
  • hipó és ammónia együttes használatát;
  • különböző savas tisztítószerek keverését.

Ezek a kombinációk mind mérgező gázok képződéséhez vezethetnek.

Hogyan előzhető meg a mérgező gáz kialakulása?

A mérgező gáz kialakulása egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető, például az alábbi szabályok betartásával:

  • soha ne keverjünk tisztítószereket;
  • mindig olvassuk el a címkét;
  • jól szellőző helyiségben takarítsunk;
  • használjunk védőkesztyűt.

A szakértők szerint a tudatos használat jelentősen csökkenti a kockázatokat.

Sosem gondolná, mik a legkoszosabb tárgyak az otthonában

Sokan azt hiszik, hogy otthonuk tiszta, pedig bizonyos mindennapi tárgyak több ezer baktériumot rejthetnek. A legkoszosabb tárgyak még a vécénél is piszkosabbak lehetnek, ezért érdemes különösen odafigyelni a tisztítására.

Olcsón, természetesen: így takarítottak régen

Érdemes a régiek trükkjeit eltanulni a háztartásvezetésben is. Így ment a takarítás régen olcsón, gyorsan, hatékonyan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!