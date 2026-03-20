Súlyos hibát követett el takarítás közben a gyanútlan férfi, azonnal kórház lett a vége

Egy franciaországi eset ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a háztartási tisztítószerek nem megfelelő használata súlyos következményekkel járhat. A mérgező gáz kialakulása egy egyszerű fürdőszobai takarítás során történt, amikor egy férfi ecetet és hipót kevert össze – tájékoztat a Le Parisien.
Hogyan keletkezik mérgező gáz takarítás közben?
A szakemberek szerint a hipó és az ecet keverése azonnali kémiai reakciót indít el, amely során klórgáz szabadul fel. Ez a mérgező gáz már kis mennyiségben is irritálja a szemet és a légutakat, nagyobb koncentrációban pedig súlyos egészségkárosodást okozhat.
Miért veszélyes a klórgáz belélegzése?
A klórgáz erősen maró hatású anyag, amely a légutakat és a tüdőt is károsíthatja. A leggyakoribb tünetek közé tartozik:
- köhögés;
- légszomj;
- torok- és szemirritáció;
- mellkasi fájdalom.
Súlyosabb esetekben akár kórházi kezelésre vagy intenzív ellátásra is szükség lehet.
A szakértők szerint az ilyen esetek száma az elmúlt években jelentősen nőtt. Míg korábban ritkán fordult elő, ma már egyre több mérgezést regisztrálnak, különösen a tavaszi és nyári időszakban, amikor a vegyszerek használata gyakoribb. Az adatok szerint az érintettek közel fele orvosi ellátásra szorul, és több esetben súlyos állapot is kialakulhat.
Mit nem szabad soha összekeverni takarításkor?
A szakemberek kiemelik, hogy több háztartási szer kombinációja is veszélyes lehet. Különösen kerülni kell:
- hipó és ecet keverését;
- hipó és ammónia együttes használatát;
- különböző savas tisztítószerek keverését.
Ezek a kombinációk mind mérgező gázok képződéséhez vezethetnek.
Hogyan előzhető meg a mérgező gáz kialakulása?
A mérgező gáz kialakulása egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető, például az alábbi szabályok betartásával:
- soha ne keverjünk tisztítószereket;
- mindig olvassuk el a címkét;
- jól szellőző helyiségben takarítsunk;
- használjunk védőkesztyűt.
A szakértők szerint a tudatos használat jelentősen csökkenti a kockázatokat.
A 35 éves férfi az Albi közelében történt eset során légzési nehézségeket tapasztalt, miután belélegezte a keletkező gázt. A mentők és a tűzoltók gyors beavatkozása után kórházba szállították, ahol ellátásban részesült.