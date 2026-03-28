Gúnyolódik a két bohóc – egymást tépi Merz és Macron

Friedrich Merz szerint Emmanuel Macron közel-keleti katonai tervei túlzóak, és a valós képességek messze elmaradhatnak a hangzatos bejelentésektől.
Friedrich Merz szerint Emmanuel Macron közel-keleti tervei jóval grandiózusabban hangzanak, mint amekkora valós erő áll mögöttük.

Friedrich Merz német kancellár
Fotó: Remko De Waal / ANP/AFP

Merz beleszállt Macron közel-keleti akciójába

A német kancellár úgy fogalmazott: Franciaország gyakran „tervez”, de ezek a tervek rendszerint látványosabbak, mint a tényleges lehetőségek. Hozzátette, hogy Párizsnak jelenleg egyetlen, többé-kevésbé bevethető repülőgép-hordozója van, amelyet most a Földközi-tengerre vezényeltek.

Merz szerint a térség stabilitásának biztosítása nem megy egyedül, ehhez valódi eredményt csak közös, összehangolt nemzetközi fellépéssel lehetne elérni.

Korábban Macron bejelentette, hogy 

a Charles de Gaulle nevű atommeghajtású hordozót Ciprus közelébe küldik, hogy ezzel védjék a szövetséges erőket a Közel-Keleten.

A döntés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén csapásokat indított Irán ellen, amire Teherán válaszcsapásokkal reagált, tovább növelve a térség feszültségét.

