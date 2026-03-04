Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

A német kancellár, Friedrich Merz közölte, hogy jelenleg nem tárgyalnak német katonák Ukrajnába küldéséről. A politikus erről azt követően beszélt, hogy egyeztetést folytatott az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.

Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök

Fotó: Michael Kappeler / dpa Picture-Alliance/AFP

Merz szerint nem küldenek csapatokat Ukrajnába

Merz hangsúlyozta: amikor szóba került az esetleges katonai támogatás, az pusztán elméleti jellegű eszmecsere volt. Hozzátette, a német jogszabályok világosan rögzítik, hogy

Berlin kizárólag az ország vagy a szövetségi rendszer védelmében indíthat katonai műveletet.

A kancellár rámutatott arra is, hogy kollektív biztonsági keretek között lehetséges ilyen lépés, ám ehhez a Bundestag döntése szükséges. Jelenleg azonban ez a kérdés nincs napirenden.

Merz korábban arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus várhatóan akkor ér véget, amikor az egyik fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül. Gyors, tárgyalásos lezárásra szerinte kevés az esély.