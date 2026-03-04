Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Friedrich Merz német kancellár Donald Trumppal folytatott tárgyalása után kijelentette: jelenleg nincs napirenden német katonák Ukrajnába küldése. A politikus hangsúlyozta, hogy Berlin csak védelmi vagy kollektív biztonsági keretek között indíthat katonai műveletet, parlamenti felhatalmazással.
donald trumpukrajnafriedrich merz

A német kancellár, Friedrich Merz közölte, hogy jelenleg nem tárgyalnak német katonák Ukrajnába küldéséről. A politikus erről azt követően beszélt, hogy egyeztetést folytatott az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.

Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök
Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Michael Kappeler / dpa Picture-Alliance/AFP

Merz szerint nem küldenek csapatokat Ukrajnába

Merz hangsúlyozta: amikor szóba került az esetleges katonai támogatás, az pusztán elméleti jellegű eszmecsere volt. Hozzátette, a német jogszabályok világosan rögzítik, hogy 

Berlin kizárólag az ország vagy a szövetségi rendszer védelmében indíthat katonai műveletet.

A kancellár rámutatott arra is, hogy kollektív biztonsági keretek között lehetséges ilyen lépés, ám ehhez a Bundestag döntése szükséges. Jelenleg azonban ez a kérdés nincs napirenden.

Merz korábban arról beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus várhatóan akkor ér véget, amikor az egyik fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül. Gyors, tárgyalásos lezárásra szerinte kevés az esély.

